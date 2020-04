Atletický boom v Plzni se zastavil. Škoda přesto hlásí nové posily

Přitom pro plzeňskou atletiku přišla pauza v nejméně vhodnou chvíli. Po skvělých úspěších v minulém roce panovala velká očekávání, na konci června se má v západočeské metropoli navíc uskutečnit republikový šampionát na dráze. Jenže v tuhle chvíli je pořádání prestižní sportovní události v nedohlednu.

Atletický stadion ve Skvrňanech je od poloviny března zamčený, členové klubu se připravují až do odvolání individuálně.

Škoda hlásí zahraniční posily Vedení plzeňského atletického oddílu AK Škoda nezahálí ani během koronavirové pandemie. V minulých dnech oznámilo podpisy kontraktů s několika zahraničními posilami. Trojici úspěšných Ukrajinců nově doplní třicetiletý překážkář Denis Nečiporenko, jenž se zúčastnil posledních tří ME na dráze. V klubu pokračují vytrvalec Vasil Koval, dálkař Sergej Kruk a vrhač Ivan Panasikuk. Na spolupráci s Plzní naváže i velká slovenská naděje na středních tratích Andrej Pauliny. Ženy znovu posílí slovenská hvězda Alexandra Bezeková, sprinterská finalistka z mistrovství Evropy. K ukrajinské překážkářce Oleně Kolesničenkové se připojí krajanka Orisja Děmjaňuková.

Zatímco běžecká univerzálka Tereza Hrochová zamířila na svou chalupu do Krkonoš, čtvrtkařka Tereza Petržílková si vyhlédla areál kolem zámku Kozel. Potenciální článek olympijské ženské štafety už ale nyní ví, že si na tokijský boj pod pěti kruhy bude muset minimálně rok počkat.

Do nepříjemné situace se dostali plzeňští oštěpaři. „Březen trávili na soustředění ve Španělsku, z letiště pak po návratu okamžitě zamířili do domácí karantény. Pokud víme, tak žádnými příznaky netrpí, takže doufejme, že všechno dobře dopadne,“ přeje si Černý.

Trenéři se snaží se svými svěřenci i na dálku komunikovat, co nejčastěji to jde, přestože podmínky nejsou ideální. „S atlety jsme v maximálním možném spojení a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Nikdo z klubu samozřejmě nemá s podobnou situací zkušenosti, takže si snažíme poradit v rámci nějakého selského rozumu. Zdraví je nejdůležitější,“ konstatuje.