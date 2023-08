Konec v kvalifikaci a vábení trojskoku. Stojím na rozcestí, říká výškařka Hrubá

Přitom až do 189 centimetrů procházela kvalifikací bez problému.

Na první pokus zvládla 175, 180 i 185 centimetrů. Jenže pak se zasekla. A to tak, že definitivně.

„Byla jsem fakt ráda, že jsem do soutěže vstoupila s čistým štítem. Cítila jsem se dobře, i když jsme před třemi dny skákali v tréninku, tak to vypadalo super. Bohužel mě to pak třikrát zastavilo na jedné výšce,“ smutnila.

Všechny tři její pokusy na 189 centimetrech byly nadějné. Pokaždé o laťku škrtla jen těsně, ale vždycky to stačilo na to, aby spadla.

„Asi chybělo i trochu štěstí. Jinak nevím… bohužel nás nedávali na obrazovkách, takže jsem neměla zpětnou vazbu a trenéři byli daleko. Musíme se podívat na videa a zhodnotit, kde byly chyby,“ tvrdila.

Ví, že stále musí zapracovat na rozběhu, který není stoprocentní a na práci levé nohy, která je alfou a omegou jejího skoku do výšky.

I tak v Budapešti chtěla víc.

Když odcházela ze stadionu, podívala se do publika za kamarády, kteří ji přijeli podpořit a jen pokrčila rameny.

„Hodnotí se to těžko, 185 není zas tak dobrý výkon. Kdyby to bylo 189 a tři křížky na 192, bylo by to určitě lepší. Ale bohužel, takhle to je. Musím se s tím smířit a aspoň víme, na čem zapracovat do příštích let,“ říká.

Otázkou je, ve které disciplíně to bude.

Výškařka Michaela Hrubá během kvalifikace na mistroství světa.

Jako Kašpárková?

Po letitém trápení se zraněními i stagnací výkonnosti totiž Hrubá už loni ve druhé polovině roku řešila dilema.

Mám se dál trápit s výškou, nebo zkusím něco jiného? A tak ji napadlo: proč nezkusit trojskok? Odraz má parádní, s výškou 191 centimetrů má i potřebně dlouhé nohy, navíc se skokem do dálky má i své zkušenosti z vícebojařských začátků.

„Potřebovala jsem nějaký nový impulz, protože jsem furt trénovala na výšku a furt to bylo podobné, nic se tam neměnilo. S trojskokany je trénink založený více na rychlosti, dynamice, výbušnosti,“ vyprávěla už dřív.

Letos už kvůli trojskoku vynechala některé halové mítinky ve výšce a na začátku června si v Košicích vytvořila osobní rekord s hodnotou 13,38 metru.

„Trojskok mě baví. Ve výšce musí člověk vnímat každý detail, trojskok může být silovější. I když k prknu naběhnete hlava nehlava, vždycky se dá skočit daleko. Z mého pohledu, když se člověk naštve, tak v trojskoku mu to může prospět k lepšímu výkonu. Ve výšce to spíš ubere,“ uvažovala.

Kdyby se pro trojskok definitivně rozhodla, vlastně by nastoupila na stejnou cestu jako v 90. letech Šárka Kašpárková. Ta poté, co opustila výškařský sektor, se v trojskoku stala světovou šampionkou a vybojovala bronzovou olympijskou medaili.

Hrubá je ale zatím opatrná.

Ve výšce pořád cítila větší šanci dostat se na mistrovství světa, což se jí taky povedlo. S trojskokem tak daleko jako nad laťkou ještě rozhodně není.

„Natrénovat trojskok, aby člověk skočil za 14 metrů, trvá. Já trénuji od podzimu, tělo se začíná adaptovat na odrazy, na rychlostnější přípravu. Musím se samozřejmě naučit techniku. Sice skočím 13,38, ale technicky to vůbec není správně, navíc mezi odrazy hodně ztrácím rychlost,“ uvědomuje si.

Ve výšce mám lepší pozici

Taky proto se v Budapešti stále ještě objevila ve výšce, kde ji ale 185 centimetrů neuspokojilo.

Co ukáže budoucnost? Zatím těžko říct, ta je ze své podstaty nejistá. Podle Kašpárkové se každopádně česká atletka musí rozhodnout.

„Míšu sleduji. Vzhledem k tomu, že měla z předešlých let bez speciálního tréninku skočeno kolem 13,20 metru, myslela jsem si, že po tréninku se brzo posune na 13,50. A jak si to sedne, bude předvádět výkony začínající čtrnáctkou,“ vyprávěla už dříve bývalá mistryně světa.

Podle ní by si každopádně co nejdřív vybrat měla.

„Míše není osmnáct. Běží jí nejlepší skokanské roky a tříštit je mezi dvě odlišné disciplíny není ideální. V červnu ve výšce skočila 190, ale – ať to nezní moc drsně – co to pro ni řeší? To skákala už jako juniorka. Z hlediska jejích ambicí, aby byla minimálně ve finále mistrovství světa, to neřeší nic,“ míní bývalá šampionka.

I sama 25letá česká atletka doufala, že po červnovém výkonu z Polska skočí na světovém šampionátu minimálně 189 centimetrů.

Jenže se nepovedlo.

„Trochu jsem spoléhala na to, že jsem závodní typ. Vždycky, když jsem byla na mistrovství světa nebo Evropy, předvedla jsem dobrý výsledek. Z osobního hlediska mě trochu mrzí, že to nevyšlo,“ uznala.

Že by po dalším zklamáním přišlo definitivní rozhodnutí směrem k trojskoku?

Zatím ne, Hrubá sama ví, že by se v „náhradní“ disciplíně musela ještě o dost zlepšit.

„Těžko říct, co bude, stojím na rozcestí. Uvidím, jestli se povede na podzim dostat v trojskoku na závod v Záhřebu, teď se o tom jedná. Pokud jo, třeba budu mít nějaké body. Ale potřebovala bych se dostat aspoň ke 14 metrům. Ve výšce mám momentálně lepší výchozí pozici,“ říká.

Jak dlouho ještě?