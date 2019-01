Brzká forma? Překvapení i uklidnění, těší výškařku Hrubou

Vedle loučení reprezentanta Jaroslava Báby, který už kariéru ukončil a v sobotu ještě symbolicky překoná položenou laťku, je Michaela Hrubá jedním z nejvýraznějších lákadel tradičního mítinku. Vrací se po roční odmlce.

Ženy začínají v Hustopečích skákat v 17, muži v 19 hodin.

„Na to, že šlo o první závody, mě hladký průběh překvapil,“ řekla Hrubá k pražskému vystoupení. „Všechno jsem skákala na první pokusy, zastavila mě až výška 195 centimetrů. Tam jsem trochu změnila techniku skoku, chtěla jsem to skočit až moc, přidávala jsem hodně síly. Až třetí pokus vypadal nadějně,“ rekapitulovala.

Nyní její trenér Michal Pogány vzkazuje do Hustopečí: „Lepší pokusy si necháváme až tam.“

Šestá žena loňského evropského šampionátu není proti. S Pogánym trénuje už rok a půl, jeden na druhého si zvykli, také ji konečně přestal trápit bolavý kotník.

V hale by letos ráda překonala svoje osobní, skoro dva roky staré maximum - 195 cm. Jen tak odvážná jako obhájkyně hustopečského prvenství Levern Spencerová, hlásící útok na dvoumetrový skok, není. „To se těžko říká. Kdyby se úplně všechno sešlo, tak možná dva metry mohou padnout, ale nedokážu říct - jo, letos to skočím. Když zůstanu zdravá, jednou by to mohlo vyjít,“ vyhlíží.

Prvotní překvapení z toho, jak brzo forma přišla, vystřídalo u nejlepší české výškařky uklidnění. „Nemusím limit hodit jako loni do poslední chvíle,“ usmívá se. „Halová sezona je hrozně krátká. Během měsíce máte závody z krku, ME je začátkem března. To bude hned. Jsme na dobré cestě.“