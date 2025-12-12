Johnson plánoval lukrativní seriál v běžeckých závodech na dráze, který bude díky vysokým prize money konkurovat tradiční Diamantové lize. Na začátku projektu oznámil, že má rozpočet ve výši 30 milionů dolarů. Tento týden u konkurzního soudu ve státě Delaware zástupci Grand Slam Track uvedli, že mají k dispozici bezmála 50 000 dolarů (přes milion korun).
Johnsonův atletický seriál Grand Slam Track odstartuje na Jamajce
Seriál, který přilákal například olympijské vítězky Sydney McLaughlinovou-Levroneovou a Gabby Thomasovou, měl problémy už během sezony. Po mítincích v Kingstonu, Miami a Filadelfii, kde se místo tří dnů závodilo jen dva, byl z ekonomických důvodů zrušen závěrečný díl plánovaný na konec června do Los Angeles. Atleti stále čekají na slíbené finanční odměny.
V říjnu dostal seriál od sponzorů miliony dolarů na pokrytí dluhů, ale špatnou finanční situaci to nezachránilo.