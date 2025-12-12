Johnsonovy velké oči. Atletický seriál Grand Slam Track po roce vyhlásil bankrot

Nový atletický seriál Grand Slam Track vedený legendárním americkým sprinterem Michaelem Johnsonem vyhlásil bankrot. Organizátoři to uvedli na webu soutěže. Podle agentury AP má téměř 1000 věřitelů, kterým dluží sumu mezi 10 a 50 miliony dolarů (přes miliardu korun).

Sydney McLaughlinová-Levroneová ovládla semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství světa v Tokiu. | foto: Reuters

Johnson plánoval lukrativní seriál v běžeckých závodech na dráze, který bude díky vysokým prize money konkurovat tradiční Diamantové lize. Na začátku projektu oznámil, že má rozpočet ve výši 30 milionů dolarů. Tento týden u konkurzního soudu ve státě Delaware zástupci Grand Slam Track uvedli, že mají k dispozici bezmála 50 000 dolarů (přes milion korun).

Johnsonův atletický seriál Grand Slam Track odstartuje na Jamajce

Seriál, který přilákal například olympijské vítězky Sydney McLaughlinovou-Levroneovou a Gabby Thomasovou, měl problémy už během sezony. Po mítincích v Kingstonu, Miami a Filadelfii, kde se místo tří dnů závodilo jen dva, byl z ekonomických důvodů zrušen závěrečný díl plánovaný na konec června do Los Angeles. Atleti stále čekají na slíbené finanční odměny.

V říjnu dostal seriál od sponzorů miliony dolarů na pokrytí dluhů, ale špatnou finanční situaci to nezachránilo.

Výsledky

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

8. prosince 2025  22:24,  aktualizováno  12. 12. 20:02

První nula byla na dosah. Pak asi přišla rána z vyplašení, říkala Charvátová

Lucie Charvátová na trati sprintu v rakouském Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Už už se zdálo, že se to konečně povede. Lucie Charvátová sahala po své první životní čisté střelbě ve sprintu. Pět terčů vleže zlikvidovala. Čtyři vstoje také. Až ten poslední nezbělal. „Těsně mimo...

12. prosince 2025

Německé házenkářky vyřadily ve světovém semifinále obhájkyně titulu z Francie

Jenny Behrendová z Německa se raduje v zápase s Francií.

Německé házenkářky postoupily poprvé od roku 1993 do finále mistrovství světa. V semifinále vyřadily v Rotterdamu obhájkyně titulu Francouzky, které porazily 29:23.

12. prosince 2025  19:59

Hokejistky zakončily turnaj v Lahti jasnou výhrou nad domácím Finskem

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky uzavřely vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti vítězstvím 5:0 nad domácími Finkami. S bilancí dvou výher a jedné porážky skončily druhé za Švédkami se stejným bodovým...

12. prosince 2025  19:47

Slávisté se v play off Youth League utkají s Benfikou, prověří je kanonýr Moreira

Jakub Surovčík v dresu Slavie během utkání Youth League.

Slávističtí fotbalisté do 19 let se v úvodním kole vyřazovací části Youth League utkají s Benfikou Lisabon, která skončila v ligové fázi druhá. Rozhodl o tom páteční los v Nyonu. Hrát se bude 3., či...

12. prosince 2025  18:53

České florbalistky čeká v semifinále MS Finsko, Dánky od něj nedostaly šanci

Smilla Hundevadtová (vlevo) z Dánska a Jasmiina Järvinenová z Finska v souboji...

České florbalistky budou hrát v sobotním semifinále mistrovství světa v Ostravě s Finskem, které ve čtvrtfinále porazilo Dánsko jednoznačně 14:2. Zápas začne v 16:00. Druhou semifinálovou dvojici...

12. prosince 2025  18:15

Znovu mezi nejlepšími. Fernstädtová dojela v Lillehammeru desátá

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová.

Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila ve druhém závodu sezony Světového poháru v Lillehammeru desáté místo. Vyhrála obhájkyně celkového prvenství v seriálu Rakušanka Janine Flocková, česká...

12. prosince 2025  17:41

Maska bez politických symbolů? Správně, míní Vejmelka. OH i konkurenty teď neřeší

Vytížený Karel Vejmelka se osvěžuje v brance Utahu.

Co nemůžu ovlivnit, neřeším. I to je krédo, z něhož vychází klid brankáře Karla Vejmelky. Obzvlášť se mu hodí v olympijské sezoně, kdy ti nejlepší hráči po dlouhé době vzhlíží k vrcholné...

12. prosince 2025  17:16

Pohroma ve Finsku: Klub sestoupil, pak mu shořela tribuna. Na vině je nezletilý mladík

Tribuna stadionu FC Haka po požáru.

Jako by nestačilo, že sestoupili do druhé ligy. Finský fotbalový klub Haka řeší další pohromu - v neděli totiž nezletilý mladík zapálil jednu z tribun na stadionu, kterou požár zcela zničil a...

12. prosince 2025  16:08

Budějovice chystají největší olympijský festival v Evropě, bude stát 100 milionů

V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích...

Velkolepá akce. Největší svého druhu v Evropě. České Budějovice budou už za necelé dva měsíce hostit Olympijský festival při Hrách v italských městech Miláně a Cortina d’Ampezzo. „Sportovní...

12. prosince 2025  15:57

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

12. prosince 2025  15:56

