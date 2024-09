Olympijská medailistka Ogrodníková uzavřela sezonu druhým místem v Turnově

Ogrodníková, která byla po olympiádě ještě třetí na mítinku Diamantové ligy v Chorzówě, se technicky trápila a měla jen dva měřené pokusy.

„V rozcvičování jsem ještě trošku věřila, že to někam poletí. Ale v závodě jsem najednou nějak ztratila úplně rytmus, vůbec nic nefungovalo,“ zhodnotila. Byla ráda, že má sezonu s pátým místem na ME a nečekaným bronzem v Paříži za sebou. „Poslední týden to bylo hodně na hlavu náročné se přemlouvat k tréninku,“ připustila.

S kariérou se na stadionu, kde jako školák s atletikou začínal, rozloučil desetibojař Adam Sebastian Helcelet. Vicemistr Evropy z roku 2016 závodil v disku, dálce a kouli.

„Bylo to hodně hodně příjemné. Počasí vyšlo a dal jsem tady docela dobré výkony na to, že jsem teď dva měsíce fakt netrénoval. Jediné, co jsem dělal, tak jsem se hýbal v rámci našich projektů s dětmi. Jen ta dálka byla horší. Jak už se neběhá v tretrách, tak ta rychlost není,“ řekl Helcelet. Do dálky skočil 687 centimetrů, diskem hodil 46,43 metru a v koulařském sektoru si posunul sezonní maximum na 15,47.

Na dráze se blýskl v závodě na 800 metrů Jan Tesař, který vylepšil rekord mítinku na 1:46,09.