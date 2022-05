Daňkův memoriál v Turnově ozdobí koulař Staněk či dálkař Juška

„Samozřejmě nás to moc mrzí, do Turnova byla připravená přijet a chtěla tady závodit, ale nedá se nic dělat. Předběžně jsme s ní ale domluvení, že když to půjde, tak na náš mítink dorazí na autogramiádu. Snad se to povede,“ uvedla Jana Svobodová, ředitelka Memoriálu Ludvíka Daňka a prezidentka pořádajícího AC Turnov.

Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově úterý 24. května 15:20 4 x 100 m ženy

15:30 4 x 100 m muži

15:35 Dálka ženy

16:00 Slavnostní zahájení

16:15 100 m ženy

16:20 Tyč ženy + muži U23

16:30 Disk muži

16:50 100 m muži

17:10 Dálka muži

17:20 400 m př. muži

17:35 Vrh koulí muži

18:00 300 m muži

18:10 Oštěp ženy

18:20 800 m muži

18:40 800 m ženy

18:50 3000 m chůze Open

Fanoušci atletiky se však mohou těšit na jiné elitní české reprezentanty. Představí se například český rekordman a halový mistr Evropy z loňského roku koulař Staněk, dálkař Juška, sprinteři Veleba se Stromšíkem, půlkařky Mäki a Mezuliáníková či tyčkařka Švábíková. „S účastí jsme velmi spokojení, na rozdíl od loňska, kdy jsme mohli memoriál uspořádat netradičně až v září a většina atletů už měla po sezoně,“ tvrdí Svobodová.

V hlavní disciplíně - hodu diskem -nastoupí kvalitní siláci z ciziny Kolumbijec Ortega, Jamajčan Smikle, Němec Wrobel, Jihoafričan Hogan a obhájce trofeje Maďar Szikszai. Slušnou zahraniční konkurenci nabídne i ženský oštěp a zpestřením budou starty sprinterů a dálkařů z Jamajky.

Diváci budou mít na Daňkův memoriál jako tradičně vstup zdarma a čeká je i tombola s hodnotnými cenami, tou hlavní je televizor.