Odložilův memoriál: Hejnová poprvé na své trati, jediná čtvrtka Masláka

Trojnásobný halový mistr světa i Evropy na 400 metrů Maslák se letos zaměří na dvoustovku, aby si psychicky odpočinul a získal nový impulz. „Zatím plánuju jen jednu čtvrtku a to bude na Odložilovi,“ vysvětloval na tiskové konferenci.

Hlavní program 26. ročníku Memoriálu Josefa Odložila začne 3. června v 17:20.

Možná ještě někde poběží štafetu. O víkendu pomohl na mítinku World Relays českým čtvrtkařům k postupu na MS do Dauhá, kam se ale nechystá. „V Japonsku jsem běžel relativně rychle první čtvrtku v rozběhu, druhý den to už bylo horší. Tam se projevilo, že nemám na čtvrtku natrénováno. Ale jeden závod by měl být v pohodě,“ hodnotil své vystoupení. Na Julisce se utká mimo jiné s Američanem LeShawnem Merrittem, Babolokim Thebem z Botswany a Nizozemcem Liemarvinem Bonevaciou.

Hejnová se na první závody chystá o víkendu na extralize v Plzni, kde by měla běžet krátké překážky, dvoustovku a možná dlouhou štafetu. Memoriál Josefa Odložila bude jejím prvním startem na hlavní trati. „Je to jediný mítink v Česku, který absolvuji. Na Zlaté tretře opět nemám překážky, to mě mrzí. Cítím se dobře, nic mě nebolí, není důvod běžet špatně,“ řekla.

Hlavním závodem je tradičně mužská patnáctistovka, ve které Odložil získal v roce 1964 stříbrnou olympijskou medaili. „Po delší době se utká Holuša se Sasínkem. Holuša měl v poslední době zdravotní problémy, ale měl by být v plném tréninku. Momentálně je na soustředění v Keni,“ podotkl ředitel mítinku Miroslav Ševčík.

Jakub Holuša a Zuzana Hejnová při svých minulých startech na Odložilově memoriálu.

K vidění budou i další české atletické hvězdy. V oštěpu je vedle Jakuba Vadlejcha, Petra Frydrycha, Vítězslava Veselého a Jaroslava Jílka přihlášen i německý mistr světa Johannes Vetter, který ale kvůli zranění nohy odložil start sezony na neurčito.

Závodit by měli koulař Tomáš Staněk, dálkař Radek Juška, výškařka Michaela Hrubá a na osmistovce Lenka Masná i Simona Vrzalová. Program uzavře mužská stovka se sedmi závodníky s osobními rekordy pod deset sekund. Papírově nejrychlejší je Francouz Jimmy Vicaut, který se časem 9,86 dělí s Francisem Obikweluem o evropský rekord.