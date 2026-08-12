Tisíce míst prázdných, hot dog přes 400 korun. Organizátoři ME atletů ceny hájí

V pondělí večer, kdy úvodní den šampionátu vyvrcholil triumfem domácí sprinterky Amy Huntové v běhu na 100 metrů, bylo na stadionu podle organizátorů 13 623 lidí. Přítomní novináři podle agentury AP odhadovali nižší počet diváků. Vstupenka na hlavní tribunu stála 150 liber (4250 korun), přičemž mladiství neměli nárok na žádnou slevu. Kritice čelí také ceny občerstvení, jako je hot dog za 15 liber (425 korun).
„Slyším od fanoušků o vysokých cenách vstupenek a problémech s parkováním,“ napsala na sociálních sítích bývalá britská běžkyně Jenny Meadowsová, která nyní trénuje půlkařskou hvězdu Keely Hodgkinsonovou.
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Někdejší slavný mílař a současný komentátor BBC Steve Cram označil návštěvnost šampionátu za mírné zklamání.
Organizátoři uvedli, že prodej vstupenek výrazně překonal jejich cíle a jsou s ním spokojeni. Zmínili, že většina lístků byla za 30 liber (850 korun) a méně. „Páteční, sobotní a nedělní večerní program jsou téměř vyprodané a další se k tomu blíží,“ reagovali na výtky.
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V pátek večer se poběží s napětím očekávané finále žen na 800 metrů, v němž by měly o titul bojovat Hodgkinsonová, nová švýcarská hvězda této disciplíny Audrey Werrová a Nizozemka Femke Broedersová-Bolová, která přešla na půlku po úspěších na trati 400 metrů překážek. Vrcholem nedělního programu bude soutěž tyčkařů se švédským fenoménem Armandem Duplantisem.