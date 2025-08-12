Radova demolice ohromila Evropu. Do chválení se pustila i Hejnová: Velký talent

Markéta Plšková
  8:51
Když měla hvězdná Zuzana Hejnová odpovědět na otázku, koho z českých atletů v současnosti nejraději sleduje, bez váhání řekla: „Dvojčata Radova.“ Osmnáctiletí překážkáři závodí na stejné trati, na které kdysi ona sama vyhrávala. A především Michal, o deset minut starší než sestra Nina, dokazuje, že mu slova chvály patří právem.
Juniorský mistr Evropy na 400 metrů překáželk Michal Rada na setkání s novináři...

Juniorský mistr Evropy na 400 metrů překáželk Michal Rada na setkání s novináři po příletu z juniorského ME v atletice, 11. srpna 2025, Praha.

Medailisté zleva Michal Rada a Marek Váňa na setkání s novináři po příletu z...
Michal Rada na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.
Michal Rada na juniroském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.
Michal Rada na juniroském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.
11 fotografií

O víkendu ve finském Tampere vybojoval dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy do dvaceti let. Kromě čtyřstovky překážek společně s krajany zazářil i ve štafetě. A ve své disciplíně časem 48,78 sekundy vytvořil rekord šampionátu.

„Vzadu v hlavě jsem takový výsledek měl. Představoval jsem si ho, ale věděl jsem, že šance na to jsou poměrně malé,“ povídal Rada po příletu do Česka, zatímco se mu na krku houpaly dva nejcennější kovy. „Mám velkou radost, že se to nakonec povedlo.“

Se zlatem na krku, přesto nespokojený. Už půl roku mám bolesti, mrzí Meindlschmida

Ostatně už před začátkem akce bylo patrné, že ho i organizátoři považují za jednu z největších osobností šampionátu. Jen málokdy se stává, že se na úvodní oficiální tiskové konferenci, na kterou jsou pozvány pouze největší hvězdy, objeví i české jméno.

A právě Rada mezi vybranou čtveřici v Tampere pronikl.

„Pozornost jsem vnímal, ale snažil jsem se tím nerozptylovat. Cítil jsem, že se ode mě hodně očekává,“ přiznal. Vždyť i web Evropské atletiky o 18letém talentu napsal: „Zdá se, že se opět představí v hlavní roli.“

„Ale zase to byl hnací motor všem ukázat, na co mám,“ kývl Rada.

Michal Rada na tiskové konferenci před juniorským mistrovstvím Evropy v...
Michal Rada na tiskové konferenci před juniorským mistrovstvím Evropy v...

Michal Rada na oficiální tiskové konferenci před juniorským mistrovstvím Evropy v Tampere.

Předvedl se opravdu ve velkém stylu. Cílem prolétl v čase o 45 setin rychlejším, než byl dosavadní historicky nejlepší výkon mistrovství. Evropská atletická asociace jeho výkon vystihla titulkem: „Demolition job.“

„Ale udělal jsem pár technických chyb, které mě nepustily k juniorskému evropskému rekordu,“ mrzelo ho.

Ke kontinentálnímu maximu v jeho kategorii, které zaběhl v roce 1984 Vladimir Budko z tehdejšího Sovětského svazu, mu chyběly pouhé čtyři setiny. „Ten rekord jsem moc chtěl. Ale vím, že mám ještě rok na to, abych ho překonal.“

A rozhodně nemusí končit jen u něj. V historických českých tabulkách je Rada už na třetím místě, před ním figurují jenom rekordman Jiří Mužík a Vít Müller.

Michal Rada na juniroském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.

Držitel nejrychlejšího času 48,27 už vyhlíží, kdy ho někdo z nynějších reprezentantů překoná.

„K tomu ještě kus cesty mám,“ uvědomuje si Rada. „Budu muset hodně trénovat, abych něčeho takového dosáhl, protože to už je opravdu parádní výkon.“

Momentálně má v hlavě poněkud pomalejší, ale přesto hodně solidní počin: 48,50. V takovém případě by se totiž rovnou kvalifikoval na zářijové mistrovství světa v Tokiu.

Čeští junioři ovládli na ME čtvrtkařskou štafetu, Švábíková slavila bronz i osobák

„Je to dosažitelné, přemýšlíme o tom, protože víme, že na to mám,“ věří si mladý atlet. „Ale muselo by se sejít hodně faktorů. Ať už počasí, nebo pořádně vyladit formu. Je to dost rychlý čas, tak uvidíme.“

Ale i znalkyně Hejnová podotýká: „Michal je opravdu velký talent, už nějakou dobu ho sleduju. Je moc šikovný a věřím, že se dokáže prosadit i v seniorské kategorii.“

Právě dvojnásobná mistryně světa byla Radovi a jeho dvojčeti Nině, jež v Tampere uvízla v semifinále, velkým vzorem. „Se ségrou jsme vyrůstali na jejích závodech.“

Teď se jméno Rada především kvůli stylu závodění dokonce skloňuje v souvislosti se světovým rekordmanem Karstenem Warholmem.

Karsten Warholm ve finále na 400 metrů překážek na ME v Mnichově.
Michal Rada na juniroském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.

„Je to super, moc mi to lichotí. Vím, že je úplně na jiném levelu než já, ale třeba se tam v budoucnu taky dostanu.“

I když ještě nedávno nebyl český mladík rozhodnutý, jakým směrem se v atletice vydá. Ve své věkové kategorii vynikal i ve víceboji, trojskoku či na šedesátce překážek.

„Momentálně už se to naklání k té čtvrtce překážek, víceboje jdou stranou. Ale určitě bych jim úplně nezavíral dveře, uvidíme.“

A co mladého atleta vlastně baví na technické a bolavé trati s plůtky?

„Líbí se mi, že to je rychlostně-vytrvalostní disciplína a že si k tomu můžu ještě desetkrát za závod skočit,“ směje se Rada.

A nejradši by se proskákal až na olympijské hry do Los Angeles.

