Závodil za Česko.

Od loňska má totiž české občanství, a tak mohl v Madridu zápolit v dresu s nápisem Czechia.

„Jsem rád, že mám díky této zemi možnost jezdit na velké závody,“ usmívá se.

Třeba jako teď do Madridu, kde skončil na solidním pátém místě. „Musím říct, že 75 metrů je pro mě takový klasický výkon. Ale byl jsem připravený i na víc, jen se mi to při závodě nepovedlo. Neletělo to,“ mrzelo ho.

Své počínání na netradičním zeleném stadionu zhodnotil Myslyvčuk pak takto: „Den blbec.“

Atletice je však oddaný. Ještě loni ji bral pouze jako doplněk ke své klasické práci, předtím se kladiva na nějakou dobu dokonce úplně vzdal. Jenže láska ke sportu v něm znovu vzplála. A to natolik, že jí chce věnovat co nejvíce času.

„Myslím, že i moje výkonnost se dost posunula, protože teď mám možnost trénovat dvoufázově i trojfázově. Mám víc klidu, nemusím běhat nikam jinam,“ těší ho.

A rovněž už nemusí trénovat ve dvě hodiny v noci. „Tu potřebu už teď vážně nemám,“ směje se. „Trénuju normálně přes den, výkonnostně i psychikou jsem šel díky tomu nahoru. Ne tak moc, jak bych chtěl, ale sezona pokračuje. Myslím, že ještě dokážu na velkých soutěžích výkony posunout.“

Jak Myslyvčukova dřívější příprava vypadala? Na louce za barákem měl vysekaný pás, na kladivo si připnul blikačky a po odhodu ho s baterkou hledal. A ráno pak pospíchal do práce.

Úctyhodný výkon, který dokazuje, že na jeho sportu mu opravdu záleží.

„Přijde mi, že lidé hod kladivem dost opomíjí. Já se snažím ukazovat, že je to taky atletická disciplína, která stojí za to sledovat,“ mrzí ho, že u fanoušků jsou populárnější jiné disciplíny. „Teď mi to třeba tolik nejde, ale jednou dokážu, že kladivo je taky atletika!“

Myslyvčuka rovněž tíží i některé komentáře, které o sobě musí číst. „Hodně lidí mě bere jako cizince, píšou mi: Ale vždyť jsi Ukrajinec. To úplně chápu,“ rozpovídá se česky.

„Ale nemusíte mi připomínat, že nejsem Čech a nikdy nebudu. Já to vím! Nenarodil jsem se v Česku, nechodil jsem tam do školy, nestudoval jsem tam. Jsem v Česku jen chvíli. Bohužel, život je takový. Ale chci ve světě ukazovat, jak dobře je na tom české kladivo.“

Minimálně v pátek se mu to podařilo. Týmu přinesl na evropském šampionátu družstev důležitých dvanáct bodů.

„Pro Česko vždycky budu dělat v atletice maximum!“