Češi na hraně. Atletům jde o každý bod, i proto měnila Hejnová plány

Evropská atletika se rozhodla zredukovat počet týmů v elitní skupině evropského šampionátu z dvanácti na osm, proto i tolik sestupujících.

Předloni v Lille skončili Češi „na stadionu“ osmí, což by tentokrát nestačilo. Až po dodatečné diskvalifikaci dvou Ukrajinek se tehdy posunuli na 7. místo.

V Bydhošti jsou pro český tým bodové propočty zatím nepříznivé, byť jen těsně. Prognóza, kterou publikoval atletický statistik Paul Halford, předpovídá následné konečné pořadí: 1. Polsko 349, 2. Německo 343, 3. Británie 327, 4. Francie 320, 5. Itálie 296, 6. Španělsko 270, 7. Švédsko 222, 8. Česko 217, 9. Ukrajina 216, 10. Finsko 190, 11. Řecko 187, 12. Švýcarsko 181.

„Kdybychom ale šli do šampionátu s tím, že pravděpodobně sestoupíme, nemá cenu sem jezdit,“ říká Jan Netscher, jenž přebírá po Tomáši Dvořákovi post šéftrenéra. „Buď se o udržení popereme v sestavě, jakou tu máme, a s plným nasazením, nebo tu nemáme co dělat.“

Také proto došlo na poslední chvíli i ke změně v nominaci a Zuzana Hejnová nastoupí v Bydhošti na své hlavní trati na 400 metrů překážek.

Původně měla totiž v rámci dlouhodobé přípravy na říjnové mistrovství světa v Dauhá startovat „jen“ na své vedlejší trati 400 metrů.

„Měla jsem předtím hodně závodě na překážkách. Hladká čtvrtka je jiná, trochu bych při ní změnila rytmus, donutila by mě běžet rychleji, což by posléze mohla být výhoda i na překážkách,“ vysvětluje dvojnásobná mistryně světa, proč chtěla původně běžet 400 metrů bez překážek.

„Ale pak za mnou přišlo vedení týmu, že tu půjde opravdu o každý bod a že by můj start na hladké čtvrtce byl velkou bodovou ztrátou. Tak jsem souhlasila, že poběžím překážky. Už se na ně docela i těším.“

Je jediným českým atletem, který vévodí letošním evropským tabulkám. Má zaběhnuto 54,11, druhá Ukrajinka Ryžiková 54,64.

“Věřím, že když mi všechno vyjde dobře, tak tu vyhraju. Udělám pro to všechno,“ slibuje Hejnová. V pátek ji čeká rozběh, v sobotu je finále. Poprvé v sezoně má absolvovat dva závody nad překážkami během dvou dnů. „Rozběh ještě nemusím běžet naplno, ušetřím v něm nějaké síly na finále,“ plánuje.

Původně měla nad překážkami startovat teprve 19letá Lada Vondrová, kometa sezony a stříbrná medailistka z mistrovství Evropy do 22 let na hladkých 400 metrech. Ta i na překážkách útočí na limit pro mistrovství světa v Dauhá.

Lada Vondrová (vlevo) slaví vítězství na mistrovství republiky v běhu na 400 metrů, vpravo na druhém místě dobíhá Zuzana Hejnová.

“Už jsem byla nastavená na to, že je tady poběžím, šla jsem na nich i závěrečný trénink, ale nevadí mi ta změna,“ říká pardubická atletka. „Na hladké čtvrtce tu bude konkurence, v jaké jsem asi nikdy v život neběžela, aspoň zažiju super závod.“

Letos si vylepšila osobní rekord až na 51,71. Na rozdíl od Hejnové patrně absolvuje už i páteční rozběh s větším výdajem sil, je v něm třetí nejlepší podle letošních časů. „Přinejmenším první třístovku musím jít naplno a pak si to v konci hlídat,“ chystá se.

Kromě rozběhů na sprinterských tratích se večer uskuteční i první dvě finále. V disku žen do něj vstoupí Eliška Staňková se sedmým nejlepším výkonem z dvanácti startujících, v oštěpu mužů má Jakub Vadlejch z aktérů závodu letos na kontě druhý nejdelší hod.

Druhý výkon z účastníků šampionátu vykazuje rovněž koulař Tomáš Staněk.

“Už třikrát jsem si mistrovství Evropy družstev vyzkoušel,“ připomíná. „Vím, že tady jsou důležité body, každé místo.“

Jiná jsou též pravidla. Ve vrzích a hodech, ale i v dálce a trojskoku se závodí pouze na čtyři pokusy. „To závod ovlivní. Chci se zajistit prvním hodem za 20 metrů a pak přidávat. Nevím, jestli dokážu bojovat s Haratykem (letos už 22,32) o vítězství, ale o co nejlepší místa se rvát budu.“

Český koulař Tomáš Staněk.

Právě domácí Haratyk je největším koulařským favoritem, což slibuje bouřlivou atmosféru tohoto závodu.

„Doufám, že fanoušci nebudou fandit jen Polákům,“ řekl Staněk. „Když jsme házeli závod ve Varšavě na náměstí, tak dokázali ocenit všechny dobré výkony. To je pro mě motivace navíc, pokud má publikum sportovního ducha.“

Český tým je v Bydhošti oslaben o některé z dlouholetých opor. Zranění nepustila na start dálkaře Radka Jušku ani duo elitních oštěpařek Barboru Špotákovou a Nikolu Ogrodníkovou.

„Bára měla už na mistrovství republiky problémy se zásahem na achillovce a Nikola má potíže se zády,“ informuje šéftrenér Netscher.

Také on v posledních dnech propočítával body.

„Je to letos vážně krkolomné,“ nezastírá. „Všichni musí udělat maximum pro to, abychom v Superlize zůstali. Všichni si musí srovnat v hlavě, že to není jen individuální soutěž a že nejde jen o to podat co nejlepší výkon, ale hlavně porazit co nejvíc soupeřů, třeba i o centimetr nebo o setinu. Každý si musí uvědomit, že kdyby měl tři nezdařené pokusy nebo byl diskvalifikovaný, nezíská pro tým ani bod a každá taková ztráta pak bude bolet.“

Kapitány týmu byli zvoleny za muže 32letý Jan Veleba, který letos časem 10,16 vyrovnal český rekord na stovce, a za ženy o 13 let mladší Lada Vondrová. Převezme žezlo po absentující Barboře Špotákové.

„Ani nevím, kdo navrhl mé jméno, jsem z toho docela překvapená,“ přiznala. „Budu každopádně i ostatním fandit, jak se dá. Já umím řvát jako lev.“