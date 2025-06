KONCENTRACE. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel před semifinále halového ME v Apeldoornu.. | foto: Iva Roháčková

Před posledním červnovým víkendem je zasáhla vskutku rozsáhlá marodka.

Dlouholetá oštěpařská jednička Jakub Vadlejch? Zotavuje se z nepříjemné virózy a navrací se zpět do tréninkového režimu.

Nejlepší český koulař Tomáš Staněk? V úterý si na Zlaté tretře poranil prsní sval, takže ho čeká měsíční rekonvalescence.

Talentovaná Lurdes Gloria Manuel, která válí na čtyřstovce a o níž hvězdná Femke Bolová v Ostravě prohlásila, že je před ní zářivá budoucnost? Řeší zranění zadního stehenního svalu.

Překážkářka Nikoleta Jíchová? Musela na operaci s přetrženým kolenním vazem.

Sprinterka Karolína Maňasová, co už taky šplhá mezi kontinentální smetánku? Na mítinku v Rakousku ucítila bolest ve svalu a od té doby nezávodí.

„Mě hodně mrzí, že jsme oslabení. Doufám ale, že to vybojujeme a že nespadneme,“ přeje si Amálie Švábíková, jež už ve čtvrtek ve španělské metropoli zápolila v exhibičních kulisách před monumentálním královským palácem.

Jakožto asi největší česká naděje už před soutěží slibovala: „Jsem připravená bojovat o co nejvíc bodů!“ Povedlo se náramně, v improvizovaném tyčkařském sektoru, na který ve čtvrtek odpoledne pařilo horké madridské slunce, překonala 465 centimetrů a porazila všechny soupeřky.

Zaskvěl se i její kolega Matěj Ščerba, který si výkonem 470 centimetrů zlepšil osobní rekord a týmu přinesl dalších 13,5 bodu. K cíli udržet se v elitní skupině tak Češi vykročili senzačně, po prvním dni jsou ve vedení.

A jak takové mistrovství Evropy družstev vlastně probíhá?

V divizi bojuje celkem 16 zemí, v každé disciplíně je vždy jeden zástupce, jenž podle umístění získá odpovídající množství bodů, které se sčítají. Na konci vyhrává stát s největším počtem bodů, poslední tři sestupují do nižší skupiny. V roce 2023, kdy se soutěž konala v polském Chořově v rámci Evropských her, se z vítězství radovali Italové, čeští atleti skončili devátí.

Nejvíce se tehdy dařilo smíšené štafetě na 4x400 metrů, která doběhla první, plný počet bodů ve své disciplíně přinesla i oštěpařka Nikola Ogrodníková. Osmistovkař Filip Šnejdr bral druhé místo, třetí byly výškařka Michaela Hrubá a Švábíková.

„Je hrozně fajn, že takové soutěže jsou. Je to zase maličko něco jiného, závodit takhle za tým je fakt super,“ užívá si Švábíková, kterou v pátek v Madridu po úspěšné obhajobě bakalářské práce čekají online státnice. „Bylo by pěkné, kdybychom i za dva roky odjížděli na družstva do elitní skupiny.“

Aby se tak stalo, musí Češi skončit nejhůř třináctí. Na stadionu Vallehermoso, kde soutěž po tyčkařské předehře startuje naplno a potrvá až do neděle, budou spoléhat třeba také na výškaře Jana Štefelu, druhého muže letošního halového mistrovství Evropy.

Na úterní Zlaté tretře skončil druhý, s výkonem 224 centimetrů však spokojený nebyl. „Ale na Madrid se zkoncentruju úplně normálně,“ říká. „Máme klasicky kvalifikaci a finále, nic těžkého. Přijde mi to jako normální závod, už jsem na něm skákal před dvěma lety.“

Premiéra naopak čeká dalšího kandidáta na slušný bodový zisk Jakuba Dudychu. „Velká neznámá, nevím, co mám čekat. Když budu hodnotit čistě jen svůj závod, tak tam jsou dva běhy, jeden pomalejší, jeden rychlejší, tak uvidím, v jakém budu. Ale únavy se nebojím.“

Výškař Jan Štefela na Zlaté tretře v Ostravě. Jakub Dudycha na startu závodu půlkařů na Zlaté tretře.

Na ostravském mítinku se 19letý běžec na osmistovce zaskvěl časem 1:44,48 minuty a novým národním maximem, které bylo ještě o tři desetiny kvalitnější než jeho výkon z úvodu června v Hengelu.

„V Nizozemsku jsem rekord posunul jenom o trošku, abych ho mohl o to víc pošoupnout v Ostravě. To byl plán a povedl se,“ smál se.

V Madridu se však chce spíš než na čas soustředit na umístění.

Týmová soutěž je i výraznou příležitostí pro mladé naděje. Do Španělska odcestoval početný zástup nováčků, kteří se s dospěláckými akcemi teprve seznamují. A tak pokud vám zatím třeba jména běžkyně Johanky Šafářové, steeplařky Karolíny Jarošové či koulařky Martiny Mazurové nic neříkají, zanedlouho třeba budou.

A nejen ony se shodují se svými známějšími kolegy.

„Pokusíme se udržet Česko v nejvyšší divizi!“