„Říkal jsem si, že bude dobré, když poběžím kolem 49 vteřin a nebudu uzavírat startovní pole, že musím předběhnout aspoň jednoho soupeře. A já jsem vyhrál,“ kroutil po závodě nevěřícně hlavou.

Jakožto vítěz si užil i rozhovor na ploše, který s nejúspěšnějšími závodníky španělští pořadatelé dělají. „Já vůbec nevím, co jsem vlastně říkal,“ smál se 28letý Čech. „Naštěstí Španěl vypadal, že taky neví, co říkám. Takže to nakonec bylo super.“

Po čtvrtečním triumfu Amálie Švábíkové v tyčkařském sektoru tak Müller přinesl týmu další plný počet bodů. A po chvilce ho napodobil i výškař Jan Štefela. „Za tým se závodí trochu jinak, fakt jsem se snažil, abych dopadl co nejlépe,“ vyprávěl překážkář.

O čem Müller po vítězství v Madridu ještě mluvil?

O očekávání: „Jsem stejně překvapený jako vy, jako soupeři. Odjížděl jsem do Madridu s třetím časem, pak jsem se ještě propracoval na druhé místo. Ale 16 bodů jsem fakt nečekal. Soupeři byli opravdu rychlí, závod se téměř blížil evropskému finále bez Karstena Warholma.“

O průběhu závodu: „No hrozný, je tady asi čtyřicet stupňů, jsem grilovaný jako kuře. Běželo se mi hrozně, ale je vidět, že nějakou formu mám, což je super.“

O horkém počasí: „Už jsem to párkrát zažil. Třeba v Dauhá v roce 2019, kde bylo dost podobně. Ale všichni mají stejné podmínky.“

O cílové rovince: „Vnímal jsem soupeře mnohem více, protože šlo o body. Viděl jsem Brita Chalmerse, jak vedle mě kape, což mi dodalo sílu. Taky jsem čekal, že na mě zaútočí Španěl Delgado. Minule, když jsme spolu běželi, měl dobrou koncovku, ale já mu tentokrát utekl.“

O atmosféře na stadionu: „Super to bylo. Obecenstvo je príma, všichni řvou. Už když přicházíme na start, tak jásají, myslím, že závodníky to hodně posouvá dopředu.“

O týmové soutěži: „Je to něco jiného, ale je to super. Já navíc zvládl zopakovat téměř totožný čas z Tretry, měl jsem hroznou radost, to se musí nechat. Díky všem, co drží Čechům palce.“

O netradiční zelené dráze: „Trenér říkal, že ho spíš uspává. Já jsem mu taky říkal, že asi není úplně dobrá. A on na to, že budu aspoň klidnější. Což se asi trochu povedlo.“