Dva z nich už na zeleném madridském stadionu soutěžili, zbylé dva jejich disciplíny teprve čekají.

Štefko se v Madridu chystá na 110 metrů překážek, závodit bude v sobotu před půl osmou.

Mazurová už má naopak odpracováno, v pátek zápolila mezi koulařkami a výkonem 15,83 metru zapsala dvanácté místo. „Nejsem úplně moc spokojená, ale byla to super zkušenost,“ povídala.

I Halátek už své reprezentační povinnosti ve španělské metropoli splnil, mezi trojskokany byl rovněž dvanáctý, když po dvou nezdarech doskočil na metu 15,39 metru.

A nejmladší Šafářová je připravená na dvoustovku a čeká ji štafeta na 4x100 metrů.

Přečtěte si, jak s atletikou začínali, co by chtěli dokázat nebo jestli ke sportovním povinnostem stíhají také studium.

Štěpán Štefko, 21 let

Atletické začátky: „Myslím, že jsem začal asi v první nebo druhé třídě na základní škole. K atletice mě přivedli rodiče, navíc ji dělali i moji kamarádi, takže se to tak sešlo.“

Účast v Madridu: „Je to velký posun v mojí kariéře, je to směr, kterým se chci do budoucna ubírat. Že tady mohu být za Českou republiku a s týmem, je určitě nejlepší motivace pro moje další atletické pokračování.“

Největší cíle: „Určitě bych se rád podíval na olympiádu v roce 2028 do Los Angeles. To je můj velký sen, moc bych si přál, aby se mi splnil.“

Vzor: „Asi Usain Bolt, už odmalička. Teda hlavně, když jsem byl malý, teď už to zas tolik neřeším. Spíš koukám okolo sebe, snažím se brát třeba inspiraci od svých soupeřů, ať už současných, či budoucích.“

Studium při vrcholovém sportu: „Já studuju medicínu. Občas je to zajímavé, ale zatím to zvládám, jsem tady. Druhý ročník na lékařské fakultě v Olomouci už mám asi měsíc uzavřený. Takže to zatím zvládám celkem bez problémů.“

Volný čas: „V zimě rád lyžuju, jezdím na snowboardu, v podstatě dělám jakýkoliv jiný sport. V létě jezdím dělat instruktora na tábory a jako každý mladý člověk si rád zajdu s kamarády do hospody nebo kamkoliv pokecat.“

Martina Mazurová, 20 let

Atletické začátky: „Už na základní škole, začínala jsem v přípravkách. Později, kdy jsem se měla orientovat na nějakou disciplínu, mi vrhy byly nejblíž. K atletice mě přivedla maminka, ona je totiž bývalá atletka, ale dělala sprinty. A i tatínek chtěl, abych dělala atletiku.“

Účast v Madridu: „Znamená to pro mě fakt hodně. Reprezentovat Českou republiku by chtěl každý, ať je to ve sportu, nebo umění. Takže pro mě je to určitě hodně cenné.“

Největší cíle: „Stoprocentně dostat se na olympiádu, zažít, jaké to je být olympioničkou a zazávodit si. Samozřejmě i mistrovství světa a tyto cíle, které má asi každý.“

Vzor: „Němka Yemisi Ogunleyeová, tu mám teď úplně nejraději, je můj velký vzor. A tady v Madridu jsem měla čest závodit vedle ní.“

Studium při vrcholovém sportu: „Studuju medicínu v Olomouci, je to náročné a občas je těžké ho skloubit s atletikou. Ale jde to.“

Volný čas: „Mám ráda zahradničení. Když nejsem na stadionu, nebo ve škole, tak často vyrážím do přírody. Nebo jsem prostě na zahradě.“

Pavel Halátek, 21 let

Atletické začátky: „S atletikou jsem začal někdy od páté třídy základní školy, byl jsem na sportovce v Opavě. Tam jsem se učil hlavně základy, byl jsem stavěný spíš na sprinty, odjakživa jsem byl rychlý. A pak jsem se začal od osmé třídy specializovat na dálku a trojskok.“

Účast v Madridu: „Je to strašně super zkušenost jet v takto relativně mladém věku na tak velkou akci. Snad to každým rokem bude lepší a lepší a dostanu se na víc takových akcí.“

Největší cíle: „Stát se nejlepším trojskokanem století.“

Vzor: „Nedávno jsem se setkal s Christianem Taylorem, je to chlap, ve kterém vidím to, že byl stejný typ jako já, taky postavený rychlostně. Doufám, že půjdu v jeho stopách.“

Studium při vrcholovém sportu: „Teď to mám horší, teď nestuduju nic. Přihlásil jsem se ještě na jednu školu na informatiku, tak snad mi to vyjde.“

Volný čas: „Nejradši trávím čas se svojí přítelkyní a dělám ostatní sporty, s klukama chodíme na basket.“

Johanka Šafářová, 17 let

Atletické začátky: „Bylo mi asi šest let, když jsem začala s atletikou v Olomouci v přípravce. Vedli mě k ní moje rodiče, hlavně táta, který atletiku sám dělal.“

Účast v Madridu: „Že tu můžu být pro mě znamená skvělou příležitost si zkusit závody mezi dospělými a načerpat zkušenosti na mistrovství Evropy, které mě čeká.“

Největší cíle: „Jako asi pro každého sportovce je to určitě účast na olympiádě.“

Vzor: „Americká sprinterka Gabby Thomasová.“

Studium při vrcholovém sportu: „Studuju církevní gymnázium německého řádu v Olomouci, teď jsem ukončila druhý ročník.“

Volný čas: „Nejradši trávím chvíle s lidmi, kteří jsou mi blízký, takže přátelé, můj přítel a rodina.“