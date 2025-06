Když se při závodech na tribunách chvíli zaposloucháte, jistě o zeleném povrchu uslyšíte.

„Nic takového jsem asi ještě neviděl.“

„Ale je to opravdu moc pěkné.“

„Hezky se na to dívá.“

Na jednu stranu vás netradiční barva zaujme, na druhou vás třeba i trochu uklidní.

„Můj trenér ale říkal, že ho to spíš uspává,“ povídá Vít Müller, který si v sobotu na čtyřstovce překážek doběhl s časem 48,46 sekundy pro první příčku. „Taky jsem si říkal, že ta zelená asi není úplně dobrá. A trenér na to, že budu aspoň klidnější. Což se asi trochu povedlo.“

Je pochopitelné, že z limetkové dráhy mohou být někteří atleti nesví, vždyť v podobných kulisách se ocitají poprvé.

A zelené nejsou jen prostory pro sportování, ale rovněž i samotná konstrukce stadionu, který stojí v severozápadní čtvrti Chamberí.

„Není to žádná obří stavba jak olympijský stadion v Římě nebo Paříži. Je to krásně útulný stadion s rychlou dráhou, tribuna kolem dokola. Atmosféra je skvělá, je tu super akustika,“ pochvaloval si půlkař Jakub Dudycha, jenž v Madridu skončil čtvrtý. „Opravdu se mi hodně líbí, kdybychom na podobných stadionech mohli mít třeba mistrovství republiky, tak by to bylo úplně skvělé.“

Při jeho pátečním závodu tribuny ještě zaplněné nebyly, lidé se namačkali hlavně do prostor, kde se mohli před horkým sluncem ukrýt ve stínu. V sobotu se však na stadionu pro devět tisíc diváků ukázalo mnohem více fanoušků.

„Obecenstvo je príma, všichni řvou. Už když přicházíme na start, tak jásají, myslím, že závodníky to hodně posouvá dopředu,“ těšilo Müllera. „Fanoušci mi v závodě hodně pomohli, jsem rád, že jsem si je získal,“ vyprávěl rovněž vítězný výškař Jan Štefela.

Už v pátek se na stadion při oficiálním tréninku podívala i Zuzana Hejnová, která v Madridu při absenci zraněné svěřenkyně Nikolety Jíchové dohlíží na ostatní překážkáře.

„Musím říct, že je to hrozně hezké, i když samozřejmě neobvyklé. Když jsem sem přišla, tak jsem si říkala, že mi to připadá, jak kdyby to byla umělá tráva,“ popisovala první pocity. „Ale myslím, že to bude rychlé, protože povrch je opravdu hodně tvrdý.“

Měla pravdu.

Atleti v Madridu i přes výheň předvádějí skutečně solidní čísla, několikrát jste mohli vidět výkon, který posunul rekord šampionátu. Stadion Vallehermoso zkrátka sportovcům svědčí. Přitom byl na nějakou dobu dokonce zbourán.

Kvůli ekonomické krizi byl v roce 2008 kompletně zničen, na místě zůstala stát jen příchodová brána. Do roku 2017 se o jeho znovupostavení neuvažovalo, poté ale dostal svou novou zelenou podobu.

Otevřen byl opět v srpnu 2019 a od té doby se na něm znovu pořádají atletické mítinky.

Historii má však mnohem delší.

Jeho výstavba začala v roce 1957, o čtyři roky později byl slavnostně otevřen a jakoo první akce ho pokřtily 13. národní školní hry. V dalším roce se na něm konaly slavné Iberoamerické hry, kvůli kterým v podstatě vznikl. Dříve se totiž uvažovalo, že se na tomto místě vybuduje rozlehlé náměstí plné soch všech madridských starostů.

Nestalo se tak.

Plac, kde byl v 19. století hřbitov, jenž sloužil jako útočiště během občanské války, připadl sportovním nadšencům.

Pořád si v sobě ale drží kousek minulosti. Bývalý král Španělska Josef Bonaparte se sice rozhodl přesunout všechny hřbitovy z centra města, aby zabránil epidemiím, dlouho poté se však na místě dnešního stadionu stále objevovaly lidské ostatky. A proto se mu začalo přezdívat „pole lebek“.

Atleti tak v Madridu píšou sportovní historii tam, kde dříve probíhala ta válečná.