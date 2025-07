Cíl nespadnout jsme splnili, oddychl si šéftrenér atletů. Nováčci se neztratili

13:22

Od naší zpravodajky ve Španělsku - Před odletem do Madridu říkal, že hlavním cílem českého týmu na mistrovství Evropy družstev je nesestoupit z elitní divize. „A to se nám podařilo,“ oddychl si šéftrenér Pavel Sluka. Atletům se podařilo vybojovat jedenácté místo z celkových 16., dohromady ve španělském hlavním městě posbírali 283 bodů. „Měli jsme propočítané, že by to tak mohlo dopadnout.“