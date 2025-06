Týmový šampionát je pro tyčkaře i výškaře specifický, kromě tří pokusů na každé výšce zde platí ještě pravidlo čtyř křížků. Pokud tedy v soutěži závodníci nasbírají čtyři nezdary, automaticky končí. „Proto jsem ráda, že jsem vše skákala napoprvé,“ těšilo Hrubou.

Až do výšky 191 centimetrů vše zdolala na první pokus, následnou výzvu 194 už nepřekonala. Českému týmu, který byl v tu dobu už bezpečně nad sestupovou pozicí, přinesla za dělené čtvrté místo 12 a půl bodu. V součtu všech čtyř dnů nakonec Češi skončili jedenáctí.

Cítila jste menší tlak, když byl při vaší soutěži český tým už daleko od sestupové hranice?

Já jsem do toho ani nešla s tím, že bychom měli sestoupit. Když začínala soutěž výškařek, drželi jsme se stále kolem desátého místa. Zkrátka jsem chtěla skákat co nejlépe.

S výkonem jste spokojená?

Určitě ho beru. Byla tu silná konkurence, porazily mě holky, které měly nejlepší výkony sezony kolem 197 a výš. Takže to hodnotím pozitivně, skočila jsem svůj druhý nejlepší výkon venkovní sezony, za což jsem ráda. Hlavně i za ten průběh, všechno jsem šla na první. Až na 194 se to zastavilo.

Rovněž váš nejlepší zápis 191 padl napoprvé.

To mě potěšilo, cítila jsem se dobře. Už se mi to podařilo i na Memoriálu Josefa Odložila, pro sebevědomí jsou takové výkony hrozně příjemné.

czatletika ME DRUŽSTEV | Nejvíce bodů v neděli přineslo českému týmu představení Michaely HRUBÉ, která díky tomuto skoku na 191 centimetrech obsadila dělenou čtvrtou pozici.

Uklidnilo vás, že jste dlouho nemusela opravovat?

Rozhodně. Když člověk skáče všechno napoprvé, nemá potřebu myslet na negativní věci. Pořád si jenom opakuju, co bych měla při skocích udělat. Věřila jsem si i na těch 194, myslím, že ten druhý pokus nebyl úplně špatný. Snad do budoucna.

I třetí vypadal nadějně. Radil vám trenér Jaroslav Bába mezi skoky?

Spíš po tom prvním mi poradil, ať zrychlím poslední kroky, více se vytáhnu nahoru, ať je těžiště výš. A ještě ať nenaskakuju na poslední krok. To už jsou takové naše věci. Druhý pokus byl určitě lepší, ve třetím už jsem zase moc chtěla a nebylo to ono.

V Madridu je opravdu teplo, jak jste se vypořádala s počasím?

Myslím, že jsem to zvládla docela dobře. Měla jsem ručník, který jsem si namočila ve studené vodě, ten mi stačil na ochlazení. Sluníčko zašlo chvilku potom, co jsme začaly, takže už to nebylo tak hrozné.

Před soutěží jsem vás s Janem Štefelou a Jaroslavem Bábou potkala v kavárně. Pomůže vám, když nemyslíte na závod?

Určitě mi to pomůže se uvolnit. My máme takovou tradici, že si dáme vždycky kafíčko, protože ho pijeme všichni. Tak to máme jako takovou společnou chvilku ještě předtím, než se rozdělíme.

Jan Štefela tady v sobotu skočil osobní rekord 233 centimetrů, dával vám nějaké tipy?

Rady jsem neměla, ale řekl mi, že když skočím 194, tak si můžu dát jednoho Big Maca. Ale já moc mekáč nemusím, takže možná proto tam těch 194 ani nezůstalo.