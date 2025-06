Trápil jsem se, mrzelo Dudychu. Díky finiši vylétl na čtvrté místo a Čechům pomohl

„Závodem jsem se docela protrápil,“ přiznával vyčerpaně. Po doběhu ještě dlouho ležel vedle cíle, organizátoři ho polévali studenou vodou a on se snažil zastavit zvracení. Přesto se ještě zdržel v novinářské mixzóně a z posledních sil své představení v Madridu hodnotil.

V posledních metrech jste zabral a doběhl až na čtvrté místo. Na cílovou rovinku se můžete spolehnout, že?

Už jsem si v ní připadal docela dobře, ne jak po zbytek závodu, který jsem fakt protrpěl. Nešlo se mi dobře. Byly tam ode mě i nějaké chyby, které mě možná stály lepší umístění.

S bodovým ziskem jste spokojen?

To ano, jsem rád. Přijel jsem sem s třetím nejlepším časem, skončil jsem čtvrtý. Mám o bod méně, než možná někdo očekával, ale lepší čtvrté místo než třeba deváté. Samozřejmě nebudu naštvaný, ale vím, že jsem měl na víc. A také vím, že Španěl Mohamed Attaoui je o tři třídy před námi.

Časem 1:44,01 vytvořil nový rekord šampionátu.

Před závodem jsem říkal, že Mohamed je domácí, ať si to klidně odtáhne sám, jestli chce vyhrát a mít 16 bodů. On to udělal a všechny nás tady rozsekal, co víc k tomu říct. Odtáhl si to, má rekord šampionátu, to je pro něj skvělý výsledek. Já od něj dostal přes vteřinu.

Ve druhém kole se vaši soupeři pošťuchovali, zdrželo vás to?

Naštěstí jsem se žádné strkanice neúčastnil. Jedna byla přede mnou, trochu mě zpomalila, ale asi nic, co by mě stálo závod.

Pral jste se i s teplými podmínkami?

Naštěstí je tribuna celá ve stínu. Od svazu jsme dostali chladící vesty, v týmovém stanu máme mrazící box, takže se to dá zvládnout.

V kladivářském sektoru i na čtyřstovce padaly solidní výkony.

Kladiváře by negativně ovlivnila spíš zima, čtvrtka je ještě sprint, takže jim teplo nevadí tolik jako nám. Ale tady ve finále záleží spíš na tom, jak je kdo zvyklý. Irové by trpěli víc než třeba Italové, ale kdyby tady byla zima, tak je to naopak nevýhoda pro jižanské státy.

Máte zatejpované stehno, je to prevence, nebo nějaký problém?

Je to jen prevence. Měl jsem to už na Tretře a nic to není. Jen prevence, aby to právě nic nebylo.