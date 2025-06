Šestý sprinter Němejc: Horko nezvládám, počasí mi nehrálo do karet Mnohem hůře než Železná snášel horké slunko sprinter Tomáš Němejc, který v Madridu běžel dvoustovku. Přesto však časem 20,55 zapsal letošní nejlepší výkon a šestým místem přinesl české výpravě jedenáct bodů. „Ale určitě mám ještě prostor pro zlepšení.“ V rychlejším druhém rozběhu startoval z vnější osmé dráhy. „Mně se takhle běhá super, protože si závod rozběhnu podle sebe,“ pochvaloval si. „Jinak mám nutkání koukat na ty, co jsou přede mnou, křečuju to a bere mi to hodně sil, které jsou v závěru potřeba.“ V neděli ostatně poslední metry hodně rozhodovaly. „V našem rozběhu jsem skončil čtvrtý o dvě setiny,“ připomněl. S časem 20,55 nicméně spokojený nebyl. „Každým závodem se sice zlepšuju, ale přijel jsem si pro čas pod 20,50, což se bohužel nestalo. Zatím to hodnotím tak na pomezí. Ale s odstupem času si řeknu, že to bylo fajn.“ V Madridu je celou dobu šampionátu skutečně teplé počasí, které občas vybízí k rychlým výkonům, rovněž ale bere atletům hodně sil. A Němejcovi zrovna nevyhovovalo. „Já horko úplně nezvládám, tady je pocitově 40 stupňů, takže mi to moc do karet nehrálo. Ale snažil jsem se to nějak vykompenzovat, máme tady chladivé vesty, poléval jsem si hlavu. Udělal jsem pro to všechno.“