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Neučil jsem se, tak házím kladivem, smál se Myslyvčuk. Na ME ovládl kvalifikaci

Markéta Plšková
  15:40
Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk v kvalifikaci mistrovství Evropy v...

Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: Reuters

Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk v kvalifikaci mistrovství Evropy v...
Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na mistrovství Evropy družstev v Madridu.
Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk na mistrovství Evropy družstev v Madridu
Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk na mistrovství Evropy družstev v Madridu.
7 fotografií
Od naší zpravodajky ve Velké Británii - Přišel na svůj první pokus, postavil se do kladivářského kruhu a vyslal náčiní. A to až do takové dálky, že celou kvalifikaci na mistrovství Evropy v Birminghamu ovládl. Volodymyr Myslyvčuk zapsal výkon 79,61 metru, jako jeden ze dvou závodníků pokořil ostrý kvalifikační limit. A tak je pochopitelné, že se český atlet hned těší na úterní finále.

„Vůbec ale nevím, jaké bude,“ dumal v rozhovoru s českými novináři. „Ještě jsem do něj v dospělých nedokázal dojít, tak jsem rád, že se do něj konečně podívám.“

Před dvěma lety na evropském šampionátu v Římě skončil ve své kvalifikační skupině devátý, loni na světové scéně v Tokiu osmý. V červenci se ovšem naladil několika povedenými závody, naposledy na mistrovství republiky v Plzni bral první místo za výkon 79,30.

Teď v Birminghamu ho ještě o 31 centimetrů posunul.

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„Nečekal jsem to, spíš jsem si myslel, že budu muset bojovat v těch třech pokusech,“ přiznal Myslyvčuk, který české občanství získal před dvěma lety. „Ale jsem rád, že jsem to dokázal na první pokus. A teď můžu jít krásně na oběd.“

Po povedené pondělní kvalifikaci se plánoval odměnit něčím sladkým, před úterním finále, které na Alexander Stadium startuje ve 20:10 českého času, bude mít možnost znovu nabrat síly a třeba i zhodnotit svůj pokus.

Těsně po něm totiž jen těžko hledal slova.

„Moc nevím, jaký byl,“ zamýšlel se. „Měl jsem celkem strach, že se mi úplně nepodařil. Moc toho o něm nemůžu říct. Hodil jsem to, kouknul jsem, vidím 79,61 a říkám: Je to krásné.“

Kromě jistoty postupu mu kladivo ve vzdálenosti 79,61 metru dodalo i potřebné sebevědomí. „Měl jsem strach, že to tady nedám dohromady,“ přiznal třicetiletý rodák z Ukrajiny. „Je to Evropa, jiné podmínky, nejlepší závodníci.“

Jak je vidět, zdejší podmínky mu sedly náramně. „Je to všechno skvělé,“ pochvaloval si.

Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk v kvalifikaci mistrovství Evropy v...

K úternímu finále předeslal: „Pokusím se předvést svůj maximální výkon. Nevím, jestli se mi to podaří, ale budu se snažit co nejvíc.“

Stejně jako v pondělí mu bude u televize fandit i jeho rodina. „Teď u sebe nemám telefon, ale myslím si, že dneska od nich dostanu krásné zprávy.“

Nedávno se na instagramu dokonce pochlubil, že jeho dcera už také hází malým kladivem. „Já jsem říkal, že se nebude učit ve škole, tak bude házet kladivem. Táta se moc neučil, tak prostě házel kladivem,“ smál se. „Dělám si srandu, učil jsem se, ale ten sport jsem vždycky miloval.“

Teď v Birminghamu to potvrdil. Jak si povede ve svém prvním velkém finále?

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