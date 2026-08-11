Selhání medailové naděje. Výškař Štefela na ME vypadl už v kvalifikaci

Jeden ze spolufavoritů na medaili Štefela v kvalifikaci nezdolal laťku 223 centimetrů a skončil těsně za dvanáctkou postupujících do finále, vinou horšího zápisu byl na děleném čtrnáctém místě.
ONLINE
Základní výšku 210 vynechal, pak napoprvé překonal 215 a napodruhé 219, ale dál už se neposunul. Na finále nakonec stačilo skočit 219 prvním pokusem, ostrý limit byl 226. Před dvěma týdny na mistrovství republiky přitom 25letý reprezentant pokořil výšku 230 cm.
Bronzový medailista z loňského MS v Tokiu vypadl v kvalifikaci na vrcholné akci vůbec poprvé v kariéře. V mixzóně se u novinářů nezastavil, na žádost o rozhovor jen odmítavě mávl rukou.
Matyáš Čudlý skončil na výšce 215 cm a do finále taktéž nepostoupil, Marek Bahník nezdolal ani základ 210.
V rozbězích závodu na 110 metrů překážek uspěli Jonáš Kolomazník i Štěpán Štefko. Oba zaznamenali shodně čas 13,86 a z 9. a 10. místa se vešli mezi dvanáctku postupujících do středečního semifinále. V něm budou soupeřit i se dvanácti přímo nasazenými.
Jonáš Kolomazník (vlevo) a Štěpán Štefko v rozbězích mistrovství Evropy v Birminghamu
Kvalifikace se nepovedla diskaři Marku Bártovi, jenž předvedl pouze 57,35 metru a obsadil 22. příčku. V rozbězích osmistovky skončila Pavla Štoudková, v čase 2:01,00 byla na celkově 26. pozici.
Na trati 400 metrů překážek bez problémů postoupila do semifinále slovenská hvězda Emma Zapletalová, jedna z hlavních adeptek na medaili. V čase 54,09 vyhrála druhý rozběh.
Naváže Myslyvčuk na vítězství v kvalifikaci?
Večerní program zahájí ve 20:05 SELČ kvalifikace tyčkařek s Apolenou Švábíkovou, jež bude chtít zastoupit starší sestru Amálii, která v Birminghamu nestartuje kvůli těhotenství. Limit se nachází ve výšce 455 centimetrů, postoupí nejlepší dvanáctka.
O pět minut později začne finále kladivářů, do nějž půjde český reprezentant Myslyvčuk coby vítěz pondělní kvalifikace – hned prvním pokusem v ní zaznamenal 79,61. Finále na vrcholné akci zažije poprvé v kariéře.
ONLINE: Večerní program 2. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Od 21:16 budou o medaile soutěžit dálkaři i s Meindlschmidem. Dvacetiletý talent se v pondělní kvalifikaci zachránil až třetím pokusem, výkon 791 centimetrů mu o jediný centimetr stačil na poslední dvanácté postupové místo. Za cíl si dal minimálně zopakovat sedmou pozici z posledního ME před dvěma roky.
Vrcholem programu bude od 22:47 finále stovky mužů.
Večerní program 2. dne ME v Birminghamu
začátky disciplín jsou uvedeny v českých časech
20:05 – skok o tyči ženy, kvalifikace (Apolena Švábíková)
Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu:
Kvalifikace s českou účastí
Muži
Ženy