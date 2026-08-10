Ambice čtvrté ženy letošních evropských tabulek Maňasové skončily na stovce už v semifinále. Díky postavení v žebříčku sice nemusela do dopoledních rozběhů, nakonec jí to ale nepomohlo.
Časem 11,23 se nepřiblížila osobnímu rekordu 11,01, ve svém běhu skončila pátá a celkově byla dvanáctá. Z každého ze tří běhů prošly do finále dvě nejlepší, za posledním postupovým místem na základě času zaostala 22letá Češka o jedenáct setin.
ONLINE: Večerní program 1. dne ME v atletice
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Staněk si účast ve finále zajistil v dopolední kvalifikaci. Byl jedním ze dvou koulařů, kterým se v ní podařilo přehodit ostrý limit 20,60 metru, posledním pokusem se přes něj dostal o šest centimetrů. Italský favorit Leonardo Fabbri ukázal 21,29.
Pětatřicetiletý reprezentant tak jde do finále jako jeden z adeptů na přední příčky. Před čtyřmi roky vybojoval na venkovním ME bronzovou medaili.
V kvalifikaci trojskokanek vypadla Linda Suchá, pokus dlouhý 13,71 metru jí stačil na 18. místo. Ve finále nebude ani kladivářka Tereza Holcová s výkonem 64,39 metru.
V rozbězích stovky překážek neuspěly Tereza Elena Šínová, která byla s časem 13,26 na 21. místě, ani Ester Bendová, jež nedokončila.
První zlatou medaili získala nizozemská koulařka Jessica Schilderová, jež slaví třetí titul mistryně Evropy za sebou.
Myslyvčuk a Meindlschmid uspěli v kvalifikaci
V dopoledním programu se kladivář Myslyvčuk zdržel v sektoru na jediný pokus – výkonem 79,61 se bezpečně dostal přes ostrý limit 78 metrů. A celou kvalifikaci dokonce vyhrál, o tři centimetry předčil hvězdného Maďara Benceho Halásze.
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Finále pro dvanáct nejlepších ho čeká v úterý. Patrik Hájek předvedl jen 70,56 metru a nepostoupil.
Až třetím pokusem se v kvalifikaci dálkařů zachránil dvacetiletý Meindlschmid. Po dvou přešlapech zapsal 791 centimetrů, což mu o jediný centimetr stačilo na poslední postupové místo do úterního finále taktéž pro dvanáct nejlepších.
„Byly to velké, velké nervy,“ přiznal. „Čekal jsem, že kvalifikace bude ode všech výkonnostně trošku lepší. Stálo na mé straně hodně štěstí, tak doufejme, že vydrží i na finále, ale že už nebude tak důležité jako dneska.“
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Rozběh závodu na 800 metrů se vůbec nepovedl Jakubu Dudychovi. Ačkoliv se po polovině škrábal na průběžné první místo, do cíle doběhl poslední v čase 1:48,85. Do semifinále tak dvacetiletý atlet nepostoupil, celkově byl 28. ze 30.
„Po šestistovce jsem se pořád cítil strašně dobře, ale pak začali zrychlovat ostatní a mně úplně vypnuly nohy. Pak už jsem se jen koukal, jak mě všichni předbíhají,“ hodnotil zklamaně.
Jako první z českých reprezentantů závodily koulařky Katrin Brzyszkowská a Martina Mazurová, ani jedna však z kvalifikace do večerního finále neprošla. K ostrému limitu 18,20 měly daleko a nedostaly se ani mezi nejlepších dvanáct. Brzyszkowská obsadila 15. místo (16,76 metru), Mazurová skončila na 19. pozici (16,12).
Program 1. dne ME v atletice v Birminghamu
začátky jsou uvedeny v českém čase
20:03 – koule ženy, finále
Výsledky mistrovství Evropy v Birminghamu
Kvalifikace s českou účastí
Muži
Ženy