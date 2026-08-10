První barva na největším specializovaném stánku pro atletiku v Británii dominuje, v tmavém odstínu obsadila dráhu i tribuny. Růžové doplňky k tomu vytvářejí nepřehlédnutelný, ale decentní kontrast. A zároveň upozorňují: Tady se koná mistrovství Evropy.
Vrchol venkovní atletické sezony začíná už v pondělí. Nedaleko domova fotbalové Aston Villy. Na Alexander Stadium, který pro Hry Commonwealthu v roce 2022 prošel rekonstrukcí v přepočtu za dvě miliardy korun.
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Nejen Manuel, Štefela či Vadlejch. Kteří čeští atleti se představí v Birminghamu?
Kapacitu má díky přistavěným tribunám kolem dvaceti tisíc a očekávají se velké návštěvy, protože Britové atletiku milují. Mistrovství se zúčastní přes 1 500 sportovců, mezi nimiž je i 52 Čechů.
Až do neděle budou chtít vylepšit bilanci z posledního kontinentálního šampionátu v Římě 2024, kde jedinou medaili pro tuzemskou výpravu získal zlatý oštěpař Jakub Vadlejch.
Největší pozornost bude upřena na čtvrtkařku Manuel, halovou mistryni světa z březnového šampionátu v Toruni. Ve venkovní sezoně si posunula osobní rekord až na skvělých 49,37, což ji ve startovním poli řadí na druhé místo.
„Spousta lidí sem přijela se stejným cílem jako já – dostat se co nejdál a potom zabojovat o medaile. Určitě to nebude zadarmo,“ ví.
Díky vysokému postavení v žebříčku nemusí do rozběhů, poprvé vyběhne až ve čtvrtečním semifinále. Před dvěma roky v Římě, v pouhých osmnácti, skončila čtvrtá.
Z českého pohledu bude nabitý hned první den soutěží.
Kvalifikace a v případě postupu i finále čeká koulaře Tomáše Staňka, jenž byl na venkovním ME nejlépe třetí v Mnichově 2022. V Birminghamu před osmi lety získal bronz z MS, tehdy se ale závodilo v hale.
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Copánky i vysoké ambice. Manuel před ME: Cítím se skvěle, ale zadarmo to nebude
Letos se nejdál dostal na 21 metrů, což ho v kontinentálních tabulkách řadí na osmé místo. Nicméně naposledy závodil v červnu, protože řešil menší zdravotní komplikace v podobě poranění vazivových obalů zadního stehenního svalu.
„Ale nebylo to nic vážného, takže plán mi to nějak extra nenarušilo,“ popsal před odletem.
Kompletní soutěž v pondělí absolvuje také 22letá sprinterka Karolína Maňasová. Stejně jako Manuel nemusí do rozběhů, stovku tak začne až ve večerním semifinále.
A pokud postoupí, už za hodinu a 40 minut půjde do finále. Díky českému rekordu 11,01 zkraje června je čtvrtou nejrychlejší Evropankou sezony, a tak zkusí zaútočit na první medaili ze seniorské vrcholné akce.
Další velká naděje Jan Štefela začne své účinkování v Birminghamu v úterý a bude si chtít napravit dojmy ze zatím rozpačité sezony.
V únoru sice skočil 232 centimetrů, což ho mezi přihlášenými řadí na druhé místo, ale březnové halové MS se mu nepovedlo a v Polsku skončil až šestý.
Jistě tak bude radši vzpomínat na poslední vrcholnou akci pod otevřeným nebem – loni na MS v Tokiu vybojoval bronzovou medaili. Že se vrací do formy, naznačilo mistrovství republiky před dvěma týdny, kde poprvé po čtyřech měsících zapsal 230 centimetrů. Případné finále má na programu až v pátek.
Pro Birmingham změnil image, nechal si narůst knír. „Ať si každý domyslí, co to může znamenat,“ pousmál se tajemně.
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Věřím, že se to rozjede. Štefela si před mistrovstvím Evropy zlepšil náladu
Velkou neznámou je rozpoložení obhájce titulu Vadlejcha, jenž naposledy závodil 19. června.
Díky sezonnímu maximu 85,24 metru je sice třetím nejlepším Evropanem roku 2026, ale tento výkon předvedl hned při svém prvním letošním startu 17. května.
Od zlatého závodu v Římě absolvoval pouze deset akcí, ve 35 letech už ho čím dál častěji trápí zdraví.
Z tradičních opor chybějí těhotná tyčkařka Amálie Švábíková, kterou zastoupí její mladší sestra Apolena, a zraněný dálkař Radek Juška.
Překvapit budou chtít například desetibojaři Tomas Järvinen a Vilém Stráský či štafeta čtvrtkařek.
Pokud chtějí reprezentanti inspiraci, mohou se podívat na juniorské MS v Eugene, kde jejich mladší krajané získali čtyři medaile včetně dvou zlatých. Budoucnost české atletiky tak vypadá víc než slibně.
Co ukáže současná realita?