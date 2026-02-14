Padne napotřetí halový rekord na čtvrtce? McRae pokořil letité maximum o pět setin

McRaeův čas musí ještě ratifikovat Světová atletika, což v tomto případě není jen formalita. Mezinárodní federace už v minulých letech dvakrát neuznala na halové čtyřstovce jako oficiální rekordy rychlejší časy: 44,49 Kanaďana Moralese Williamse právě z Fayetteville z roku 2024 kvůli nestandardním startovním blokům a 44,52 Američana Michaela Normana z College Station v Texasu z roku 2018 kvůli absenci dopingové zkoušky.
Clement zaběhl rekordní čas 44,57 ve Fayetteville v březnu roku 2005.
Na pátečním mítinku Indoor Tour Silver také olympijská vítězka ze stovky Julien Alfredová ve sprintu na 60 metrů vylepšila o setinu sekundy svůj vlastní nejlepší výkon sezony na 6,99.
Do čela letošních tabulek se dostali i Američané Jordan Anthony na hladké šedesátce (6,43) a Trey Cunningham na stejné trati s překážkami (7,37). Oba se těmito výkony dostali do top 10 nejrychlejších časů historie.