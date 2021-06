Sýkora a jeho boj o Tokio. Vícebojařský šampionát přišel o největší tahák

Přednost mají „Kanáry“ I když na seznamu účastníků jeho jméno figuruje, ve startovní listině ho budete hledat marně. Atlet pražského Olympu Jiří Sýkora se víkendový podnik mistrovství republiky ve vícebojích v Třebíči rozhodl vynechat. „Za týden bych chtěl vyhrát víceboj na Kanárech, kde je za vítězství 110 bodů, oproti 60 bodům z republiky,“ vysvětluje třebíčský odchovanec jasné počty pro umístění v rankingu, nutném pro kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu. „Je to pro mě poslední šance. Nebo je pak ještě možnost, že bych splnil přímo limit. Ale ten je samozřejmě dost vysoko,“ připouští Sýkora. Šestadvacetiletý třebíčský rodák proto obětuje start v domácím prostředí. „Je to zkrátka v blbém termínu,“ krčí rameny. „Shodli jsme se na tom všichni, celá vícebojařská špička. Ale nikdo nás nevyslyšel. Bohužel to pak dopadne takhle, že na mistrovství republiky nikdo z úplné špičky nebude,“ mrzí ho. Sám měl přihlášku do Třebíče jako záložní variantu. „V žádném případě bych víceboj nešel celý, měl jsem to jen jako pojistku. Kdyby mi nevyšly středeční závody, abych si ještě zazávodil. Ale výkony v Plzni byly celkem dobré,“ připomněl podnik, kde vyhrál závod na 110 metrů překážek.