Homoláč a Stewartová obhájili krosové tituly

Tentokrát vyhrál desetikilometrový závod s náskokem sedmi sekund před Markem Chrascinou. „Bylo to trochu těžší než vloni, kluci běželi dobře, zejména Marek Chrascina. Měl jsem co dělat, abych mu utekl, ale povedlo se a zvládl jsem to dobře,“ řekl Homoláč v rozhovoru na svazovém webu.

Třetí muž z nedávného MS v běhu do vrchu v Argentině Chrascina získal první seniorskou medaili, stejně tak třetí v cíli Viktor Šinágl, juniorský český šampion z roku 2016.

Stewartová zvládla osmikilometrovou trať jen o dvě sekundy rychleji než Aneta Chlebiková, jež si o místo polepšila oproti loňsku. O titulu se rozhodlo až v závěrečných metrech. „Nepovedlo se mi to utrhnout dřív, jak jsem chtěla. Ale ve finiši většinou seberu poslední zbytky sil a trošku si v tom věřím,“ konstatovala Stewartová.

Bronz získala Tereza Hrochová. Mezi muži-mílaři byl na dvou dvoukilometrových okruzích nejrychlejší David Foller.