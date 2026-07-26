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Juška se na MČR zranil před závodem, na čtvrtce titul vyfoukl Horáček

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  17:06

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Radek Juška při svém pokusu na halovém mistrovství republiky v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Dálkař Radek Juška se na mistrovství republiky těsně před začátkem soutěže zranil a nemohl bojovat o desátý titul. Na šampionátu v Plzni, který měl být prověrkou formy před srpnovým mistrovstvím Evropy, chyběla i řada dalších českých atletických hvězd včetně koulaře Tomáše Staňka a oštěpaře Jakuba Vadlejcha.

Kompletní obsazení měla soutěž oštěpařek, v níž Nikol Tabačkové stačil na vítězství výkon 57,76 metru.

Český rekordman Juška v úterý v Banské Bystrici předvedl svůj nejlepší výkon za posledních osm let 818 centimetrů, ale dnes pro něj soutěž skončila ještě dřív, než začala.

„Píchlo mě v zadním stehně. Doufám, že to nebude nic vážného. Doufám, že to bude v pořádku do mistrovství Evropy,“ řekl České televizi třiatřicetiletý český reprezentant. Na domácím šampionátu nestartoval ani jeho mladší rival Petr Meindlschmid, z vítězství se radoval Matyáš Franěk výkonem 741 cm.

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Elitní české oštěpařky, které se chystají na evropský šampionát, měly daleko k šedesátimetrové hranici. I vítězná Tabačková skončila pod 58 metry. Ze zlata měla radost. „Těší mě to hodně, protože je to můj první titul. Čekala jsem na něj docela dlouho, jsem spokojená, jsem ráda, že ho mám a mám odškrtnuto,“ řekla.

S odstupem 26 centimetrů skončila druhá Martina Píšová. Bronzové olympijské medailistce Nikole Ogrodníkové stačilo na domácí bronz 55,65 metru. Před domácím plzeňským publikem propadla mistryně republiky z roku 2023 Petra Sičaková, která hodila jen 51,26 a skončila šestá.

Jiná plzeňská atletka Linda Suchá po sobotním úspěchu v trojskoku, kde si posledním pokusem prakticky zajistila účast na ME, získala titul také v dálce. Znovu byl klíčový šestý pokus, při němž skočila 617 cm a sesadila z čela Adélu Sochorovou, která vedla od prvního pokusu výkonem 615. Při druhém si zranila stehno a soutěž pro ni předčasně skončila, takže nemohla reagovat.

Ženskou čtvrtku vyhrála Barbora Malíková časem 52,32 sekundy.

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Mezi muži zaskočil favority dvaadvacetiletý Ondřej Horáček. Zvítězil v osobním rekordu 45,89 a porazil mimo jiné pětinásobného mistra republiky Matěje Krska, který získal bronz za 46,06. „Myslel jsem si, že mám formu, že by tam něco mohlo být, ale tohle jsem nečekal,“ řekl český šampion.

Pátý titul na dvoustovce vybojovala Nikola Bendová. Na čase 23,96 se podepsal silný protivítr 2,2 metru za sekundu. „Je to takové hořkosladké. Já jsem ten vítr cítila, to byla zeď. Jsem desetinu od potvrzovacího limitu na ME (23,00). Doufala jsem, že to tady padne. Bohužel to nevyšlo,“ poznamenala.

Republikovými šampionáty, které se v neděli konají i v dalších zemích, končí kvalifikační období pro ME. Nominace bude jasná příští týden.

Mistrovství ČR v atletice v Plzni

Muži:
200 m (vítr -0,3 m/s): 1. Macík (Dukla Praha) 20,90, 2. Kubelík (Atletika Jihlava) 21,17, 3. Čurda (Dipoli) 21,19
400 m: 1. Horáček (Slavia Praha) 45,89, 2. Loupal (Dukla Praha) 45,97, 3. Krsek (TEPO Kladno) 46,04
800 m: 1. Davidík (Dukla Praha) 1:47,88, 2. Špiroch (Škoda Plzeň) 1:48,71, 3. Toul (České Budějovice) 1:49,27
400 m př.: 1. Smolka (Pardubice) 49,88, 2. Sládek (Slavia Praha) 50,89, 3. Pešta (Dukla Praha) 51,46
3000 m př.: 1. Vích (Dukla Praha) 8:50,56, 2. Kovář (TEPO Kladno) 8:55,14, 3. Kavan (Opava) 9:04,13
Dálka: 1. Franěk (Dukla Praha) 741, 2. Stráský (Univerzita Brno) 732, 3. Pospíšil (Opava) 719
Koule: 1. Procházka 19,58, 2. Tupý (oba TEPO Kladno) 17,12, 3. Plašil (Hradec Králové) 16,75
Oštěp: 1. Výška (Škoda Plzeň) 77,04, 2. Čača (Poruba) 76,24, 3. Šindelář (Škoda Plzeň) 73,31
4x400 m: 1. Slavia Praha (Bělohlávek, Cihlář, Sládek, Horáček) 3:09,18, 2. TEPO Kladno 3:10,64, 3. Univerzita Brno 3:13,23.

Ženy:
200 m (-2,2 m/s): 1. N. Bendová (USK Praha) 23,96, 2. Lamačová (TEPO Kladno) 24,30, 3. Musilová (Atletika Jihlava) 24,45
400 m: 1. Malíková (Opava) 52,32, 2. Petržilková (Škoda Plzeň) 53,25, 3. Bisová (TEPO Kladno) 53,42
800 m: 1. Štoudková (Blansko) 2:02,03, 2. Fusková (Uherské Hradiště) 2:04,95, 3. Čechová (Otrokovice) 2:06,81
1500 m: 1. Millerová (USK Praha) 4:16,39, 2. Vrzalová (SSK Vítkovice) 4:19,88, 3. Sasynová (Dukla Praha) 4:21,28
400 m př.: 1. Tkáčová (Kopřivnice) 55,62, 2. Vaňková 56,20, 3. Červenková (obě Slavia Praha) 57,35
Výška: 1. Brýdlová (Vysoké Mýto) 186, 2. Sajdoková (Třinec) 183, 3. Pešová (USK Praha) a Láníková (Třebíč) obě 183
Tyč: 1. Krutilová (Dukla Praha) 440, 2. Pöschlová (TEPO Kladno), 3. Apolena Švábíková (USK Praha) obě 430
Dálka: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 617, 2. Sochorová (Jablonec) 615, 3. Salcmanová (Škoda Plzeň) 595
Oštěp: 1. Tabačková (Poruba) 57,76, 2. Píšová 57,50, 3. Ogrodníková (obě Dukla Praha) 55,6
4x400 m: 1. Slavia Praha (Kollár, Cymbálová, Červenková, Vaňková) 3:40,27, 2. USK Praha 3:40,52, 3. Škoda Plzeň 3:43,70

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  • 1.12
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  • 45.00
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Živě0:1
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  • 7.00
  • 1.09
Zábřeh vs. HraniceFotbal - - 26. 7. 2026:Zábřeh vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 2.85
  • 3.69
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