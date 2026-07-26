Juška se na MČR zranil před závodem, na čtvrtce titul vyfoukl Horáček

Kompletní obsazení měla soutěž oštěpařek, v níž Nikol Tabačkové stačil na vítězství výkon 57,76 metru.
Český rekordman Juška v úterý v Banské Bystrici předvedl svůj nejlepší výkon za posledních osm let 818 centimetrů, ale dnes pro něj soutěž skončila ještě dřív, než začala.
„Píchlo mě v zadním stehně. Doufám, že to nebude nic vážného. Doufám, že to bude v pořádku do mistrovství Evropy,“ řekl České televizi třiatřicetiletý český reprezentant. Na domácím šampionátu nestartoval ani jeho mladší rival Petr Meindlschmid, z vítězství se radoval Matyáš Franěk výkonem 741 cm.
|
Štefela i Maňasová mají tituly. Suchá si na národním šampionátu zajistila ME
Elitní české oštěpařky, které se chystají na evropský šampionát, měly daleko k šedesátimetrové hranici. I vítězná Tabačková skončila pod 58 metry. Ze zlata měla radost. „Těší mě to hodně, protože je to můj první titul. Čekala jsem na něj docela dlouho, jsem spokojená, jsem ráda, že ho mám a mám odškrtnuto,“ řekla.
S odstupem 26 centimetrů skončila druhá Martina Píšová. Bronzové olympijské medailistce Nikole Ogrodníkové stačilo na domácí bronz 55,65 metru. Před domácím plzeňským publikem propadla mistryně republiky z roku 2023 Petra Sičaková, která hodila jen 51,26 a skončila šestá.
Jiná plzeňská atletka Linda Suchá po sobotním úspěchu v trojskoku, kde si posledním pokusem prakticky zajistila účast na ME, získala titul také v dálce. Znovu byl klíčový šestý pokus, při němž skočila 617 cm a sesadila z čela Adélu Sochorovou, která vedla od prvního pokusu výkonem 615. Při druhém si zranila stehno a soutěž pro ni předčasně skončila, takže nemohla reagovat.
Ženskou čtvrtku vyhrála Barbora Malíková časem 52,32 sekundy.
|
Před týdnem byla na brigádě, teď září na čtvrtce. Malíková sní o novém osobáku
Mezi muži zaskočil favority dvaadvacetiletý Ondřej Horáček. Zvítězil v osobním rekordu 45,89 a porazil mimo jiné pětinásobného mistra republiky Matěje Krska, který získal bronz za 46,06. „Myslel jsem si, že mám formu, že by tam něco mohlo být, ale tohle jsem nečekal,“ řekl český šampion.
Pátý titul na dvoustovce vybojovala Nikola Bendová. Na čase 23,96 se podepsal silný protivítr 2,2 metru za sekundu. „Je to takové hořkosladké. Já jsem ten vítr cítila, to byla zeď. Jsem desetinu od potvrzovacího limitu na ME (23,00). Doufala jsem, že to tady padne. Bohužel to nevyšlo,“ poznamenala.
Republikovými šampionáty, které se v neděli konají i v dalších zemích, končí kvalifikační období pro ME. Nominace bude jasná příští týden.
Mistrovství ČR v atletice v Plzni
Muži:
Ženy: