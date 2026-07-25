Štefela i Maňasová mají tituly. Suchá si na národním šampionátu zajistila ME

Trojskokanka Linda Suchá si na mistrovství republiky vedle titulu posledním možným skokem zajistila účast na ME. Bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál výkonem 230 centimetrů. Roli favoritky na stovce potvrdila česká rekordmanka Karolína Maňasová, která vyhrála výkonem 11,25.
Štefela na šampionátu v Plzni tak absolvoval svůj nejlepší závod v aktuální venkovní sezoně. V souboji s Markem Bahníkem o další domácí titul nejdříve napoprvé překonal 210 a 221 centimetrů a pak zariskoval a vynechával výšky až do 230 cm, které ještě letos venku nezdolal.
Tentokrát ale svěřenec Jaroslava Báby napodruhé uspěl a zajistil si výhru nad Bahníkem, který skočil 224 centimetrů.
Suchá je v kvalifikačním žebříčku pro ME na postupové pozici, ale potřebovala splnit potvrzovací limit Českého atletického svazu 13,85 metru. Až v poslední šesté sérii skočila 13,90 a po loňském HME a MS se může těšit na účast na další vrcholné akci. „Jsem strašně ráda, že mi poslední pokus vyšel. Byl povedený. Moc si z něj nepamatuju, ale vím, že šel hodně dopředu, což mi při těch předchozích chybělo,“ radovala se.
Výkon Maňasové na stovce poznamenal protivítr o síle 0,8 metru za sekundu. „Určitě mě mrzí ten čas (11,25). Myslím, že kdyby to bylo do zad, tak by byl určitě výkon lepší. V rozcvičení jsem se cítila dobře. Právě proto jsem si říkala, že bych tu mohla předvést trochu jiný výkon. Čekala jsem kolem 11,1, možná pod 11,1,“ přemítala sprinterka, jejíž český rekord má hodnotu 11,01 sekundy.
Ze šampionátu se odhlásila halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, jež měla v neděli startovat na dvoustovce. „Opravdu jsem se těšila, že budu po dlouhé době znovu závodit doma, a především na úžasnou podporu domácích fanoušků. Dobrou zprávou je, že nejde o žádné zranění. Moje tělo mi ale dalo jasné varování a s blížícím se mistrovstvím Evropy by bylo hloupé tohle ‚znamení‘ přehlížet,“ vzkázala na sociálních sítích.
Mistrovství ČR v atletice v Plzni
Muži:
100 m (vítr -0,7 m/s): 1. Kováč (Dukla Praha) 10,49, 2. Raška (Stará Boleslav) 10,54, 3. Tláskal (Dukla Praha) 10,56
1500 m: 1. Sasínek (Hodonín) 3:39,34, 2. Šlapák (Liberec) 3:44,59, 3. Zajíc (Univerzita Brno) 3:46,32
5000 m: 1. Glonek (Olymp Praha) 14:47,74, 2. Wita (SSK Vítkovice) 15:06,90, 3. Kinšt (Spartak Praha 4) 15:10,26
110 m př. (+1,6 m/s): 1. Štefko (Hradec Králové) 13,55, 2. Stráský (Univerzita Brno) 14,24, 3. Vojtek (SSK Vítkovice) 14,42
Výška: 1. Štefela (Škoda Plzeň) 230, 2. Bahník (Hradec Králové) 224, 3. Čudlý (Kolín) 218
Tyč: 1. Holý (USK Praha) 560, 2. Bárta (Dukla Praha) 550, 3. M. Hajzler (Vyškov), Sedláček (Dukla Praha) a Mlčoch (Olomouc) všichni 525
Trojskok: 1. Kunt (Uherské Hradiště) 16,02, 2. Budík (Otrokovice) 15,67, 3. Černý (Ústí nad Labem) 15,29
Disk: 1. Neděla (TEPO Kladno) 59,24, 2. M. Forejt 57,65, 3. J. Forejt (oba Škoda Plzeň) 56,53
Kladivo: 1. Myslyvčuk 79,30, 2. Hájek (oba Dukla Praha) 73,40, 3. Camara (Ústí nad Labem) 69,25
Ženy:
100 m (-0,8 m/s): 1. Maňasová (SSK Vítkovice) 11,25, 2. Musilová (Atletika Jihlava) 11,63, 3. Kubíčková (Olomouc) 11,70
5000 m: 1. Vrzalová (SSK Vítkovice) 16:22,90, 2. Lampová (Sokol Opava) 16:26,52, 3. Konířová (Ústí nad Labem) 16:29,37
100 m př. (-1,3 m/s): 1. E. Bendová (USK Praha) 13,03, 2. Šínová (Atletika Jižní Město) 13,10, 3. Jiranová (Dukla Praha) 13,22
3000 m př.: 1. Málková (USK Praha) 10:21,43, 2. Stýblová (Olymp Praha) 10:21,62, 3. Sacherová (TEPO Kladno) 10:41,23
Trojskok: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 13,90, 2. Vlková (TEPO Kladno) 13,24, 3. Maštalířová (USK Praha) 13,17
Koule: 1. Brzyszkowská (SSK Vítkovice) 16,82, 2. Mazurová (Olomouc) 16,34, 3. Kalová (Olymp Praha) 15,96
Disk: 1. Tichá (Škoda Plzeň) 53,24, 2. Zahradníčková (USK Praha) 51,40, 3. Kovandová (Pacov) 49,89
Kladivo: 1. Holcová (TEPO Kladno) 69,43, 2. Korečková (Pardubice) 63,94, 3. Bártová (Dukla Praha) 63,15