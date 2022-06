Když sprinteři studují. Stromšík je inženýr, Kubíčková pospíchala na ples

„Ze státnic jsem byl vyřízený,“ přiznal Stromšík. Právě kvůli stresu z učení měl student Vysoké školy báňské pomalejší start do atletické sezony.

„Všichni mi říkali: Teď odstátnicuješ a bude to lítat. Ale přišel pravý opak. I když jsem během atletiku na úkor školy nezanedbával, tři týdny mi trvalo, než jsem se našel.“

Z času 10,76 na začátku května postupně ubíral, až se v pátek na mistrovství republiky v Hodoníně dostal na 10,12. Radost mu však mírně pokazila neregulérní podpora větru 3,6 metru za sekundu do zad.

„Nohy se musí střídat úplně stejně s větrem nebo bez něj, takže super. Už jednou jsem si zaběhl 10,11, když foukal podobný vítr, a potom jsem běžel ještě 10,16 bez větrné podpory. Takže myslím, že formu mám.“

Při boji se živlem se na dráze snažil hlavně ukočírovat postoj těla: „Nesmíte přepadávat dopředu, protože v předklonu vám vítr nepomáhá. Musíte být jak pravítko. Mně může vítr pomoct dost, protože jsem frekvenční typ a kdo má třeba delší krok, tak může udělat technickou chybu.“

Vybraná finále Sobotního programu MČR v Hodoníně 11:30 kladivo žen

11:45 výška mužů

12:10 tyč žen (Švábíková)

14:00 oštěp mužů (Vadlejch, Veselý)

14:40 400 m žen (Vondrová, Malíková)

14:50 400 m mužů (Šorm, Maslák)

14:55 koule mužů (Staněk)

15:40 dálka mužů (Juška)

15:50 oštěp žen (Špotáková, Ogrodníková)

Jenže vítr 27letého Stromšíka připravil o uznání času a tím pádem i o pár bodíků do světového žebříčku, ze kterého se chce kvalifikovat na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově. Před prvenstvím v Hodoníně figuroval na předposlední příčce, která zaručuje účast.

„Vítězství by mi mělo hodně pomoct, je za něj sto bodů,“ připomíná. „A vítr při rankingu nehraje takovou roli, jen se z času odečítají body, není to tak, že se výkon nepočítá. Budu to mít trochu ochuzené, ale pořád lepší 3,5 do zad než dvojka proti, se kterou bych běžel třeba 10,60.“

Po Hodoníně se Stromšík ještě rozhodne, jestli zkusí využít formy v dalších závodech, nebo si odpočine a bude už přípravu směřovat směrem k evropskému šampionátu. V Mnichově se chce představit i se štafetou na 4x100 metrů.

Účast na ME by si ráda vybojovala i 19letá Kubíčková. V Hodoníně si titul zajistila časem 11,35, ovšem rovněž za přílišné podpory větru.

„Jsem šťastná hlavně za titul, vítr mě trošičku mrzí,“ připustila.

Před svým zlatým startem byla v žebříčku 43., do Mnichova se podívá 36 závodnic. Nadějná sprinterka už vrcholnou seniorskou akci okusila v březnu: na halovém MS v Bělehradě skončila v rozbězích.

Nicméně načerpala cenné zkušenosti, které nyní chce ukázat ve venkovní části sezony. V Hodoníně si už v rozběhu vylepšila osobní maximum na 11,51, tehdy se ještě do větrného limitu vešla.

„Bylo to jen o setinu, ale jsem ráda. Doufám, že ho ještě posunu.“

Než však studentka Gymnázia Olomouc-Hejčín vyrazí za dalšími závody, čeká ji maturitní ples.

„Budu muset spěchat, ples už začal. Ale šerpování kvůli mě posunuli,“ vyprávěla v pátek v pozdním odpoledni v mixzóně.

„Po závodě jsem spadla a mám odřenou nohu na místě, kde mám rozparek šatů. Tak uvidíme, jak to bude vypadat.“

I v budoucnu bude muset od sportování hodně a ve spěchu cestovat do školy: nastoupí na studium The University of Oklahoma.