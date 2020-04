Mílaři budou závodit virtuálně. Fajn výzva i pro elitu? Nebo pošetilost?

Zapojení do této netradiční akce, kterou si vynutila současná opatření proti šíření koronaviru, zvažují i elitní čeští atleti. I pro ně by to mohlo být zpestření v situaci, kdy budou nějak závody nejdříve v červnu.

Kristiina Mäki na mistrovství světa v Dauhá.

„Přijde mi to jako fajn výzva. Člověk si aspoň udělá nějaký bližší cíl, který si může splnit. Tím, jak je sezona pro nás trochu nejistá, ale zároveň musíme trénovat, abychom byli připraveni, tak tohle může být dobrý test,“ uvedla na svazovém webu semifinalistka loňského MS Kristiina Mäki.

Start zvažuje i Jan Friš. „Je skvělé, že se teoreticky může porovnat úplný začátečník, který se chce jen proběhnout, s profíkem, který dlouhodobě trénuje,“ ocenil.

Naopak letošní halová mistryně republiky na 800 i 1 500 metrů Diana Mezuliáníková je k tomuto konceptu skeptičtější.



Diana Mezuliáníková na ME v Berlíně.

„Nevím, zda je to využitelné pro vrcholové běžce. Vzhledem k mimořádné situaci nyní trénink nesměřuje ke konkrétním závodním cílům. Trenéři se snaží své svěřence spíše udržet v nějaké dobré sportovní kondici, aby bylo na co v tréninku navázat. Proto z mého pohledu ‚virtuální závodění‘ nemá příliš vypovídající hodnotu. Horší výsledky jsou demotivující a na ty dobré je v květnu/červnu ještě čas,“ přemítala.

Účastníci musejí trať dlouhou jednu míli absolvovat výhradně na silnici, dráha není povolena. Trasa nesmí mít celkové čisté klesání větší než jedno procento (tedy cca do 16 metrů). Svůj výkon účastníci budou dokládat záznamem GPS ze sporttesterů nebo mobilního telefonu. Závodit se bude každý druhý víkend od 2. května do 27. června kdykoliv během soboty a neděle.

Součástí prvního závodu bude tipovací soutěž, kdo nejpřesněji odhadne svůj výsledný čas. Startovné je zdarma. Zájemci se mohou registrovat na webu, uzávěrka přihlášek je 30. dubna.