Liberecký běh Mattoni Nature Run jasně ovládl Pavlišta

Takový byl oblíbený běžecký závod Mattoni Liberec Nature Run, jehož čtvrtého ročníku se o víkendu zúčastnilo téměř 1600 běžců. Hlavní trasu dlouhou 23 kilometrů s převýšením 782 metrů zvládl suverénně nejrychleji domácí vytrvalec Vít Pavlišta, několikanásobný mistr České republiky na nejrůznějších distancích.

„Bylo krásné sledovat v cíli radost běžců po zdolání lomu. Liberec nabízí plno úžasných běžeckých pasáží, rádi se sem vracíme,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru seriálu RunCzech, do kterého patří i liberecký závod.

Trasa totiž vedla z náměstí Dr. Edvarda Beneše přes zoologickou zahradu až k Bedřichovské přehradě. „Splnilo to naprosto moje očekávání, běželo se mi velmi příjemně. Skladba tratě hezky odsýpala, prudší kopec střídala rovinka nebo seběhnutí,“ pochvaloval si Vít Pavlišta, který doběhl do cíle jako vítěz v čase 1:22:19. „Ale spíše jsem se chtěl svižněji proběhnout pro radost po lese, kde to znám. Když jsem měl nějakou slabší chvilku, tak jsem zpomalil,“ přiznal liberecký atlet.

MATTONI LIBEREC NATURE RUN 23 km -muži: 1. Pavlišta (Pivovar Svijany) 1:22:19, 2. Splítek (Adidas Runners Prague) 1:28:14, 3. Stejskal (bez klubové příslušnosti) 1:29:07.

Ženy: 1. Kubíčková (SK Aktis Praha) 1:43:54, 2. Schwalbeová (Německo - ASC Marktrodach) 1:50:35, 3. Baráková (Kamenný Přívoz) 1:51:00.



12 km - muži: 1. Kovář (Mizuno Team) 40:52.

Ženy: 1. Pekařová (TJ Turnov) 47:55.

Nejtěžší pasáží byl rozhodně kopec v žulovém lomu, který je veřejnosti běžně nepřístupný. Většina závodníků ho zdolala spíše chůzí než klusem. „Bydlím od lomu kousek. Je to krásné místo s nádherným výhledem na Liberec. Je zážitek si to tam proběhnout,“ dodal Pavlišta, který byl v cíli o téměř šest minut dříve než druhý Karel Splítek.

Čtvrtý ročník Mattoni Liberec Nature Run nabídl i kratší trasu na 12 kilometrů, velký zájem byl také o rodinný běh, který byl kapacitně naprosto vyprodaný a zúčastnilo se ho 550 běžců.

Oblíbené běžecké závody podporuje také Liberecký kraj. „Náš region je se sportem dlouhá desetiletí silně spjatý. Účastníkům závodu se představil náš kraj v celé své kráse. Věřím, že je upoutal,“ prohlásil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Posledním letošním závodem série RunCzech bude Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který se koná 23. října. O startu na něm uvažuje i Vít Pavlišta. „Ještě to není jisté, ale běhám na hodně akcích od RunCzech. Je to obrovský podnik, který dokáže uspořádat závody parádním způsobem. Není co vytknout,“ tvrdí Pavlišta.