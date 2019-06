Mám formu, tak jsem do toho šlápl, říká vítěz budějovického půlmaratonu

Věřil si. Pořadatelé ho představovali jako hlavní hvězdu. Stejně jako při loňském ročníku, ve kterém časem 1:03:40 stanovil evropský rekord závodu. Pětadvacetiletý britský vytrvalec Luke Traynor si přijel na jih Čech pro druhé vítězství v Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice.

To však byly jen prognózy. Obhájce se v sobotu s tratí a možná i s počasím spíš trápil. Útok na další výhru mu vůbec nevyšel. Startovním polem se postupně propadal až na konečné desáté místo.

Letošní král přijel z jihu Evropy, z Itálie. Jmenuje se Yassine Rachik.

Už na pátém kilometru se utrhnul vedoucí skupince a běžel si svůj závod. Cílovou pásku na náměstí Přemysla Otakara II. protnul v čase 1:03:02 a vytvořil nový evropský rekord závodu. Navíc před dvěma týdny vyhrál půlmaraton v Karlových Varech.

„A nejen tam, před týdnem i u nás doma v Itálii,“ usmíval se po závodě s ručníkem kolem ramen 25letý vytrvalec, který startoval v budějovických ulicích vůbec poprvé. „Cítím se ve výborné formě, prostě jsem tady do toho šlápl. Doufám, že budu i nadále takto pokračovat,“ přidal Rachik.

Ke konci sobotního závodu si Ital našel i chvilku, aby mácháním rukou ještě víc vyburcoval diváky fandící podél trati. I to dokazuje, že v Budějovicích Rachik běžel ve velké pohodě. „Mám moc rád, když mě diváci tlačí vpřed. Máte tady v Čechách parádní fanoušky, protože to bylo podobné i ve Varech. Takže se už teď těším za čtrnáct dní do Olomouce,“ pochválil vítěz osmého budějovického půlmaratonu tisíce lidí okolo celé trasy.

„Trať je tady docela rychlá a jsou na ní i úseky, které jsou trochu do kopce, takže jsem ji v nohou už trošku cítil. Nejhorší byly pro mě asi ty ostré zatáčky, ve kterých jsem ztrácel hodně času. Ty mě trápily nejvíce,“ popsal Yassine Rachik.

Těsně před cílem v ulici Karla IV. začal Rachik ještě zrychlovat, skoro až sprintovat. Snažil se nahnat na posledních metrech ještě pár sekund k dobru. A to se mu nakonec vyplatilo. Evropský rekord závodu, který zaběhl loni při svém vítězství Brit Traynor, posunul letošní nejrychlejší muž o dalších 38 sekund.

Jihočech Vaš čtvrtý mezi Čechy

Nejrychlejší ženou se v sobotu vpodvečer stala 30letá Lilia Fisikoviciová z Moldávie. Dlouho se držela ve skupince s Darijou Mykhailovou a Giovannou Episovou, nakonec ale v závěru výrazně přidala a předběhla všechny.

„Jsem hrozně ráda, že jsem vyhrála. Od začátku jsem měla taktiku běžet na vítězství,“ oddechla si před medailovým ceremoniálem nejrychlejší žena budějovického půlmaratonu. Ten si nenechal ujít ani 28letý vytrvalec David Vaš. Bydlí v Municích u Hluboké nad Vltavou, takže největší běžecký závod v Budějovicích považuje za svůj domácí.

A plánoval, že si doběhne pro medaili. „Byla tu parádní atmosféra, ale závod byl těžký. Také kvůli počasí, bylo vedro, ale myslím si, že časy tomu tak celkově odpovídají. Chtěl jsem stát také na bedně, ale holt už tady budu asi vždycky čtvrtý,“ usmíval se v cíli Vaš, který mezi českými muži skončil těsně pod stupni vítězů s časem 1:11:54.