Mít tak kouče Mourinha. Zázračný dálkař Furlani zazářil i v Ostravě

K němu ještě tentýž rok přidal stejný kov na halovém světovém šampionátu v Glasgow, na olympijských hrách v Paříži bronz... Skutečně výjimečný talent!

V úterý mohli jeho umění obdivovat i fanoušci v Česku. Furlani se představil na ostravském halovém mítinku Czech Indoor Gala, kde se potkal i se stejně starou českou nadějí Petrem Meindlschmidem či stálicí Radkem Juškou.

V prvních třech pokusech se mu nevedlo, daleké pokusy těsně přešlápl. Ovšem pak? Chlapík s černým afrem si roztleskal vyprodané tribuny, načež zazářil osmi metry, k nimž v další sérii přidal ještě 23 centimetrů. Jasné vítězství, navíc vyrovnaný světový výkon roku, kterých bylo v Ostravě k vidění celkem osm.

Jeho podobnost s Meindlschmidem se nabízí. Český talent ještě donedávna myslel spíš na fotbalovou kariéru. I Furlani je nadšenec do zelených trávníků, a když může, nechybí ani na jednom zápase milovaného AS Řím. V dobách, kdy klub koučoval portugalský stratég José Mourinho, dokonce prohlásil: „Je trenérem mých snů. Přál bych si, aby jednou pomáhal i mně.“

Furlani také ještě před pár lety myslel na úspěchy jinde než v písku. Do sedmnácti byl především skokanem do výšky – jako jeho otec Marcello. Až během halové sezony 2022, kdy se jen tak na zkoušku přihlásil na italském šampionátu do dálkařské soutěže, načež prakticky bez tréninku získal stříbro, se zamyslel: Dobře, nějaký talent asi mám, co zkusit i tuto disciplínu?

Ital Mattia Furlani předvádí na Czech Indoor Gala v Ostravě nejdelší skok této halové sezony.

Zprvu obě odvětví kombinoval a na evropském šampionátu do osmnácti let získal dvě zlata. Ve světě sice naleznete několik obojživelníků i v elitní kategorii, třeba Američan JuVaughn Harrison si v obou disciplínách dokonce zaskákal na olympijských hrách v Tokiu 2021. Furlani si ovšem řekl, že se rozhodne jen pro jedinou. Dálku.

„Dělat dvě různé disciplíny totiž obnáší velké riziko zranění,“ vysvětlil pro Olympic Channel. „Navíc jsem vycítil potenciál právě v ní.“

Disponuje pro ni i vhodnými geny. O otci Marcellovi už řeč byla. Matka Khaty Seck, jež je senegalského původu, mu zase do vínku jakožto bývalá sprinterka dala rychlost.

„Vášeň pro atletiku ve mně zažehl táta, máma je ale ta, která mě formovala právě ve skocích. Je pro mě vším. Trénuje mě, píše tréninky, v noci kvůli mně nespí,“ vykládal.

Skoky si oblíbil díky jejich komplexnosti. „Nejde jen o čistou rychlost nebo házení. Jde o sílu kombinovanou s rychlostí,“ užívá si.

Jako vzor má švédského tyčkařské fenoména Armanda Duplantise, o kterém tvrdí, že je to dokonalý příklad sportovce – výjimečný na stadionu i mimo něj. Na cestě ke slávě má oporu i v krajanovi a výškařskému showmanovi Gianmarku Tamberim a prý ho ovlivnilo i setkání s americkým dálkařským rekordmanem Mikem Powellem.

„Řekl mi, že jsem na dobré cestě a můžu skákat daleko,“ pochlubil se Furlani. „Poradil mi, ať zůstanu svůj a jdu si za tím.“

Poučky se zjevně drží.