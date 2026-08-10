Favorita odváželi na vozíku. Ztrácím důvěru sám v sebe, psal dálkař Furlani

Italský mladík je atletickou hvězdou, kromě titulu mistra světa z loňského Tokia má v pouhých 21 letech tři medaile z halových světových šampionátů a bronz z olympijských her v Paříži.
Před dvěma lety byl stříbrný na mistrovství Evropy v Římě.
Letos v Birminghamu mohl klidně pomýšlet i na zlato. Jenže ho zastavilo zranění, které ho v letošní sezoně trápilo.
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„Uplynulo od něj už dva a půl měsíce,“ napsal Furlani v pondělí na Instagram. „Dva měsíce, během kterých bylo hlavním cílem co nejlépe se zotavit a pokusit se vrátit zdravý ještě dřív, než jsem mohl myslet na výkonnost. Měsíce, během nichž jsme odvedli spoustu práce jak na tréninku, tak s lékaři.“
Pochopitelně se na vrcholu sezony chtěl předvést, navíc coby úřadující mistr světa měl jistou účast také na zářijovém Ultimate Championship v Budapešti, kde se představí jen ti nejlepší.
Ale italský dálkař mezi nimi nebude.
V Birminghamu za sebou při prvním pokusu nechal pravou nohu a i z protější novinářské tribuny bylo zřejmé, že je zle. Výkon 773 centimetrů byl v ten moment až druhořadý, Furlani se ihned chytil za pravý stehenní sval a po pár krocích usedl na zem.
„Cítil jsem se dobře, do závodu jsem vstoupil naplno,“ vyjádřil se v příspěvku. „Ale moje tělo ještě evidentně nebylo připravené vrátit se k rychlostem, na které jsem byl zvyklý, a zranění se mi obnovilo.“
Ital kvůli němu závodil naposledy 23. května než se 10. července, tedy přesně před měsícem, představil v Monaku. Chtěl otestovat, zda je jeho tělo na evropský šampionát připravené.
„Nikdy bych nenastoupil s vědomím, že riskuju obnovení zranění. Test v Monte Carlu potvrdil, že jsem připravený,“ doplnil. „Kdybych si nebyl stoprocentně jistý, tak bych v Birminghamu nezávodil.“
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Po svém skoku dlouho čekal, než k němu dorazili lékaři. Ve výsledkovém systému se vedle jeho jména objevilo malé „r“ a bylo jisté, že další pokusy už v pondělí dopoledne nepřidá.
Alexander Stadium ani nedokázal opustit bez pomoci, doktoři ho odvezli na invalidním vozíku. Viditelně zklamaný Furlani jen smutně seděl. A o pár hodin později oznámil, že sezona pro něj končí.
„Během posledních měsíců jsem si pravděpodobně prošel nejtěžšími chvílemi svého dosavadního života. Ztrácím důvěru sám v sebe i ve své tělo a tenhle pocit se v poslední době jen prohlubuje. Cestu před sebou teď vidím trochu rozmazaně.“