Čtvrtkaři před Czech Indoor Gala: Krsek se zlepšil, s Petržilkovou řešili i nové pravidlo

Tomáš Kazda
  14:33
Úřadující evropský šampion v hale a obhájce triumfu na Czech Indoor Gala, které se 3. února uskuteční v Ostravě, Attila Molnár vzkazuje: „Jdu si pro rekord.“ Český reprezentant Matěj Krsek ale slibuje: „Zadarmo mu to tentokrát nedám“. A stejně jako jeho čtvrtkařská kolegyně Tereza Petržilková si před mítinkem zlaté kategorie World Indoor Tour pochvaluje přípravu. Lehce naopak oba atlety rozděluje názor na nové pravidlo, které se v nejbližší době dotkne právě halové podoby jejich disciplíny.
Čtvrtkař Matěj Krsek na mistrovství Evropy družstev v Madridu

foto: ČAS - Soňa Maléterová

Matěj Krsek během čtvrtky na halovém MS.
Matěj Krsek během halového mistrovství světa v Nankingu
Matěj Krsek během halového mistrovství světa v Nankingu
Matěj Krsek v akci (5. srpna 2024)
Krsek loni v Ostravě zaujal výkonem 45,85, kterým nejvíc potěšil sám sebe. „Byl jsem velice překvapený, příprava nebyla ideální v žádném případě.“ A přesto tehdy urval osobní halový rekord.

Co zvládne teď, po podzimu a zimě, v nichž se mu konečně vyhýbají potíže? „Nepůjdu do detailu, ale došlo ke zlepšení, takže věřím, že to ukážu i v závodě,“ pronesl na tiskové konferenci.

Czech Indoor Gala ozdobí osm medailistů z MS. Manuel vyzve Klaverovou

Na prestižní halové akci byl Krsek třikrát v řadě třetí. V posledních dvou letech před ním skončil právě Molnár, který minulý ročník vyhrál v rekordu mítinku jen osm setin nad 45 sekundami. „Na Attilu se moc těším. Jednak jsme dobří přátelé a taky s ním rád závodím.“

Maďarskému favoritovi tentokrát nechce ustupovat: „Minulý rok jsem do toho závodu šel s tím, že je lepší, že když se potkáme na seběhu, tak mu dám přednost.“

Krsek na seběhu nechává prostor Molnárovi:

To tentokrát nehrozí.

Krskovo tělo se po dlouhé době v přípravě nemuselo adaptovat na vynucené změny, trénoval bez improvizací a věří si. „Všechno je v tréninku o něco lepší, než bylo v těch předchozích letech,“ komentoval pětadvacetiletý běžec, který se v Ostravě utká i s nejlepším Evropanem na loňském venkovním MS Italem Edoardem Scottim.

Pořádně dlouhý čas na přípravu si naordinovala Petržilková, která minulou sezonu ukončila předčasně kvůli zdravotním lapáliím, jež ji po zisku bronzu se štafetou na halovém mistrovství v Apeldoornu připravily v podstatě o celou venkovní sezonu.

České bronzové medailistky z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Nikoleta Jíchová, Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková.

„Mohla jsem začít přípravu dřív. Takže jsem měla i takovou předpřípravu na přípravu,“ usmívala se 32letá závodnice. „Šla jsem postupně, nevynechala nic a začátek objemu byl kvalitní,“ pochvalovala si tréninkové dávky, kterými si prošla doma v Rokycanech, na kempech na Šumavě, v Harrachově, v Jihoafrické republice či na Kanárských ostrovech.

Na soustředění v JAR se jí ale při intenzivních sprintech v tretrách noha přeci jenom připomněla. „Měla tendenci trošku se ozývat, takže s tím musím pořád pracovat,“ komentovala Petržilková, která i kvůli tomu do tréninku zařadila spíše delší tratě. Ve Stromovce si v lednu vyzkoušela závodní osmistovku (v osobním rekordu 2:09.72).

Lurdes Gloria Manuel

k účasti na Czech Indoor Gala

„Moc se těším, že se po tak dlouhé přípravě budu moct vrátit zase na skok do České republiky. Samotného závodu se už nemůžu dočkat. Myslím si, že bude velmi zajímavý vzhledem k tomu, kdo všechno bude na startu.“

„Byl to sólozávod, jenom abych si to osahala a vyzkoušela, ale láká mě to, neříkám, že ne. Zatím ale nebudu dávat žádné rozhodnutí, že se sunu někam dál,“ naznačila, že by se v budoucnu na dvojnásobnou trať mohla i zaměřit.

Teď se ale plně soustředí na 400 metrů, na nichž v Ostravě vyzve mimo jiné medailové parťačky z Apeldoornu Vondrovou a Manuel, kromě nich také další silné soupeřky jako Slovenku Emmu Zapletalovou nebo Nizozemku Lieke Klaverovou.

Krsek vítá změny: Čas je důležitější než místo

Na světovém šampionátu v Toruni (20.–⁠⁠⁠⁠⁠⁠22. března) se bude testovat nové pravidlo, které má zaručit větší regulérnost halové čtvrtky díky tomu, že běžci nebudou závodit v nevýhodné první a druhé dráze, které mají těsné zatáčky.

Místo klasické šestky, která bojuje o medaile, tak diváci uvidí dva finálové souboje po čtyřech. Medaile se rozdělí podle nejrychlejších časů napříč oběma běhy. Vítěz prvního finále tak může skončit v soutěži bez medaile.

„Z mého pohledu je to krok dobrým směrem. Byť to má i negativní stránky, ale to, že se neběží v první a druhé dráze, je velké plus a převažuje to negativa,“ myslí si Krsek, který se navíc řídí jednoduchým heslem: „Byť jsme profíci a umístění je důležité, pro mě osobně vždycky bylo víc běžet rychlejší čas než se umístit.“

Maňasová začala halovou sezonu rekordem. Trenér: Třeba svůj čas ještě srazí

Petržilková je k novince o něco skeptičtější: „Asi je super, že budou větší šance na postup (místo šesti finalistů jich bude celkem osm), na druhou stranu tím, že nebude šest závodníků v jednom běhu, tak finále bude méně dynamické, možná ztratí trošku drajv. Když se poběží finále A a finále B, nebude to ten kontaktní souboj, s tím nejsem úplně ztotožněná, ale uvidíme. Praxe pak vždycky ukázala, těším se, co to přinese,“ hodnotila.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Trh se zbláznil. Artis sází na olomouckou kliku, šéf Chytrý vyhlíží ještě dva „kusy“

Vlastimil Chytrý, sportovní ředitel Artisu.

Před zimní pauzou se ve fotbalovém Artisu Brno dušovali, že po překotném skládání a prvotních bolestech nového týmu ambiciózního projektu tentokrát nebudou na trhu tak aktivní. Tedy že přivedou jen...

22. ledna 2026

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

22. ledna 2026  12:57

