Výborné pocity v postup nepřetavil. Krsek teď plánuje: Musím víc zocelit svaly

„Přitom po rozcvičení jsem se cítil výborně,“ popisoval čtyřiadvacetiletý atlet. „Byl jsem silný, výbušný. Zároveň jsem věděl z tréninků, že mám vytrvalost, takže bych měl mít i dostatek energie v cíli.“

I rozběh mu zpočátku připadal, že ho má pod kontrolou. Do semifinále šli přímo sice jen vždy dva nejlepší a další dva na základě času. Krsek se pohyboval kolem třetího čtvrtého místa. Problém? Kdepak, věřil.

„Navíc jsem počítal, že se dostanu před Jamajčana McDonalda. Na třístovce jsem viděl, že šlape vodu. Říkal jsem si: Jo, to je moje. Ale bohužel mi to zkrátka neběželo. Asi musím taky zmínit, že jsem po dvoustovce trochu cítil nohu. Nechci říct, že se zranění z Apeldoornu naplno projevilo, ale zaznamenal jsem ho,“ vykládal po čtvrtém místě ve svém běhu a čase první pozici pod čarou postupu.

Matěj Krsek během halového mistrovství světa v Nankingu

Právě bolesti zadního stehenního svalu jsou pro něj výraznou kaňkou na letošní sezoně. Halovou část roku načal výborně a na Czech Indoor Gala si posunul osobní rekord na 45,85 sekundy. Na republikovém mistrovství následně bral stříbro za Michalem Desenský, který rovněž v Nankingu neuspěl v rozběhu.

Krsek věřil: Formu si přenesu i na dva mezinárodní vrcholy!

Jenže se nestalo. Mohlo za to právě i zranění.

Noha ho začala trápit po příjezdu do Nizozemska. „Nebylo to velké. Spíš otok v zadním stehni. Vyřadilo mě to jen na pár dní, ale bohužel těch pár nejdůležitějších,“ ohlíží se.

Individuální čtvrtku tehdy vynechal, trochu doufal, že se bude moci představit aspoň na závěr programu ve štafetě. I z preventivních důvodů nakonec ale odřekl i ji a soustředil se Nanking. „Letošní specifická sezona mi přišla vhod,“ usmál se.

Před pondělní cestou do Číny si v sobotu naordinoval první náročný trénink a zdálo se, že už je všechno v pořádku.

„Chtěli jsme mít jistotu, že odjedu stoprocentní. A to jsem. Cítím se výborně. Odjíždím s tím, že si chci zaběhnout osobák. Což by podle minulých ročníků mohlo stačit na finále. Byť to bude samozřejmě těžké,“ burcoval, než nasedl do autobusu směr Mnichov, z něhož atleti odletěli do Nankingu.

I v čínském dějišti ho těšilo, že je v pořádku. Náročné cestování, které obnášelo i nepřetržitých deset hodin v letadle na trase Mnichov-Peking, či sedmihodinový časový posun ustál dobře.

„Přišlo mi to celkem bez problémů. Maličko narušený spánek ještě mám. Ale je to tak, že jdu spát, třeba na hodinu se probudím a do rána zase spím. Cítím se odpočatě a vyspatě. V tomto bych důvody nehledal,“ vykládá. „A cestování? Jel jsem sem s tím, že sval už je stoprocentně vyléčený, takže jsem se řídil podle běžné rutiny.“

Matěj Krsek v cíli rozběhu na 400 metrů na halovém MS v Glasgow.

V letadle se pokusil usnout, číst si nebo se učit. Po příletu výklus a rozhýbat tělo. Následně pořádně zregenerovat a dělat vše pro to, aby se dlouho vyspal.

„Všechno šlo. I rozcvičení před startem proběhlo super, jenže se zranění při závodě vrátilo. Možná i podvědomě. Z tohoto pohledu je možná paradoxně dobře, že jsem nepostoupil, protože nevím, co by se pak dělo v semifinále,“ líčí.

Nyní si už dopřeje delší volno. I to se mu bude hodit, aby dal tělo do kupy. Vždyť v létě atlety čeká vrchol v podobě zářijového mistrovství světa v Tokiu.

„Budu pracovat na tom, abych sval posílil a abych ho měl pořádně protažený a zregenerovaný. Nejenom teda tento sval, budu chtít tělo zocelit a zodolnit celkově, aby vydrželo různé typy zátěže v různých intenzitách a bylo připravené,“ plánuje.

Nejen před nabitým létem se mu to bude hodit.