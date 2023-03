Čas pod 46? Nechci říkat, že ne, vyhlíží Krsek finále. Zavolá i Maslákovi

Říkal jste, že hala je pro vás spíše zpestření. Nezachutnala vám po takovém úspěchu?

Neřekl bych, že mi zachutnala. Pořád ji beru jako zpestření, takový doplněk k venkovní sezoně, kterou jednoznačně považuju za hlavní. Ještě se rozhodnu, jestli ji budu běhat i v příští sezoně.

Jak zvládáte ostřejší zatáčky?

Myslím si, že mezi čtvrtkaři mám průměrnou výšku. Mnozí jsou vyšší, mnozí nižší, takže zatáčky mi problém nedělají.

A větší míra kontaktů?

Ty jsou také zatím v pohodě. Letos jsem běžel pět čtvrtek a všechny bez kolize, takže dobré. Co mi ale přijde na hale super, je, že mezi čtvrtkaři patřím k těm rychlejším co se týká výkonů na šedesátce a stovce. To mi dává výhodu.

V tomto ohledu by vám měl sedět i zdejší povrch, o němž se všichni shodují, že je hodně rychlý.

Přesně, sedí mi. Už když jsme tady byli na rozcvičení, tak na mě udělal dobrý dojem. Nejen kvůli rychlosti, ale především kvůli zakřivení zatáček. Přijde mi, že jsou tak geniálně postavené, že vás ani moc nebrzdí, což na mnoha stadionech bývá. Ano, stadion má i několik chyb, ale celkově se mi líbí.

To lze poznat i z vašich výkonů. V semifinále jste ve svém běhu skončil druhý, navíc jste si časem 46,03 opět vylepšil osobní maximum.

Oproti rozběhu i ostatních běhům ze sezony bylo semifinále takové kontrolované. Od prvního až do posledního kroku šlo o vědomý běh, což se mi strašně líbilo. I jsem oproti rozběhu získal dvě desetiny. Samotného by mě zajímalo, kde to bylo. Musím se na to podívat, ale asi ve druhé polovině trati.

V pátek jste běžel jak dopoledne, tak i odpoledne. Jak jste na tom byl se silami?

Překvapivě to celkem šlo. V rozcvičení před semifinále jsem cítil, že rozběh jsem zregeneroval, což se potvrdilo.

Matěj Krsek (druhý zleva) finišuje na druhém místě v semifinále čtvrtky.

Do sobotního finále se vám asi bude regenerovat ještě lépe, že?

Přesně tak. Vyklusám, skočím na masáž, na pořádnou večeři, do studené vody. Dopoledne se pak půjdu projít, budu odpočívat a večer to tam pošlu.

Cítíte, že byste mohl atakovat i čas pod 46 sekund?

Nechci říkat, že ne. Může se stát vše. Třeba mě povzbudí i atmosféra. Na druhou stranu budu mít špatnou dráhu. Počítám, že tak první nebo druhou, takže to bude o to těžší.

Zavoláte ohledně nějakých rad třeba Pavlu Maslákovi?

Určitě ho budu kontaktovat. Taky zavolám trenérovi a probereme podle dráhy co a jak. Ale pro mě je už finále úspěch. Užiju si ho, pokusím se o co nejlepší čas a kdyby nic jiného, tak budu mít aspoň skvělé body do rankingu na ven.