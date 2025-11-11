Americký sprinter Bracy dopoval, vicemistr světa dostal stopku skoro na 4 roky

Vicemistr světa v běhu na 100 metrů Marvin Bracy dostal od americké antidopingové agentury USADA zákaz startů na tři roky a devět měsíců. Jednatřicetiletý Američan pyká za pozitivní test na anabolika, navíc se pokoušel mařit vyšetřování. USADA to uvedla bez bližších podrobností v prohlášení. Sprinter, který se naposledy na závodní dráze představil v roce 2023, trest platný do listopadu 2028 přijal.
Americký sprinter Marvin Bracy dokončuje rozběh mužské štafety na 4x100 metrů v nejlepším čase sezony 37,87 sekundy. | foto: AP

Podle agentury měl stříbrný medailista ze stovky ze šampionátu v Eugene v roce 2022 od loňského února provizorně zastavenou činnost poté, co při mimosoutěžní dopingové kontrole odevzdal vzorek pozitivní na anabolika. USADA uvedla, že se na Bracyho zaměřila na základě tipu od informátora. Na vyšetřování případu spolupracovala s Jednotkou pro integritu atletiky (AIU) a Americkým úřadem pro boj s drogami (USDA).

Bracy se podle USADA pokoušel zpočátku vyšetřování zmanipulovat, později se ale k provinění přiznal a poskytl orgánům „významnou pomoc“.

Budu rychlejší než Bolt. Ať si lidé myslí, co chtějí! Dopingové hry vytasily mistra světa

„Tento případ ukázal důležitost spolupráce mezi podobně zaměřenými organizacemi a orgány činnými v trestním řízení, která vede k potírání organizovaných dopingových schémat,“ uvedl šéf USADA Travis Tygart. Doplnil, že vyšetřování pokračuje a už odhalilo další závažné skutečnosti, o kterých bude informovat později.

Bracy, který před atletickou kariérou hrál americký fotbal, byl v Eugene i členem stříbrné sprinterské štafety. Už v roce 2014 se stal halovým vicemistrem světa na šedesátce a o osm let později získal na této trati bronz. Stříbro z Eugene vybojoval při trojnásobném americkém triumfu za Fredem Kerleym, který má aktuálně předběžně zastavenou činnost kvůli zmeškaným dopingovým kontrolám. V září Kerley uvedl, že hodlá startovat na takzvaných vylepšených hrách (Enhanced Games), jejichž účastníci mohou využít nedovolené metody včetně dopingu.

Americký sprinter Bracy dopoval, vicemistr světa dostal stopku skoro na 4 roky

