Podle agentury měl stříbrný medailista ze stovky ze šampionátu v Eugene v roce 2022 od loňského února provizorně zastavenou činnost poté, co při mimosoutěžní dopingové kontrole odevzdal vzorek pozitivní na anabolika. USADA uvedla, že se na Bracyho zaměřila na základě tipu od informátora. Na vyšetřování případu spolupracovala s Jednotkou pro integritu atletiky (AIU) a Americkým úřadem pro boj s drogami (USDA).
Bracy se podle USADA pokoušel zpočátku vyšetřování zmanipulovat, později se ale k provinění přiznal a poskytl orgánům „významnou pomoc“.
„Tento případ ukázal důležitost spolupráce mezi podobně zaměřenými organizacemi a orgány činnými v trestním řízení, která vede k potírání organizovaných dopingových schémat,“ uvedl šéf USADA Travis Tygart. Doplnil, že vyšetřování pokračuje a už odhalilo další závažné skutečnosti, o kterých bude informovat později.
Bracy, který před atletickou kariérou hrál americký fotbal, byl v Eugene i členem stříbrné sprinterské štafety. Už v roce 2014 se stal halovým vicemistrem světa na šedesátce a o osm let později získal na této trati bronz. Stříbro z Eugene vybojoval při trojnásobném americkém triumfu za Fredem Kerleym, který má aktuálně předběžně zastavenou činnost kvůli zmeškaným dopingovým kontrolám. V září Kerley uvedl, že hodlá startovat na takzvaných vylepšených hrách (Enhanced Games), jejichž účastníci mohou využít nedovolené metody včetně dopingu.