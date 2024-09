Extra motivace Zajíce. Běchovice chtěl pod třicet minut, zpomalil ho ale vítr

„Škoda, měl jsem začít finišovat trochu dřív,“ líčil čtyřiadvacetiletý atlet.

Měl jste ten čas hodně v hlavě?

Byl to můj hlavní cíl. Když jsem viděl startovku a zjistil, že Vladimír Marčík, Honza Friš ani Damián Vích, kteří by měli na to běžet se mnou, tady nebudou, tak jsem si řekl, že mě bude hnát právě tento čas a k němu budu mířit.

Po soupeřích jste se tedy moc neohlížel a hlídal si jen své tempo?

Přesně. Rozběhl jsem to tak, aby to bylo rychlé, ale zároveň aby jsem to nepřepálil, protože tady by to hodně bolelo. Čím člověk víc závodí, tak ví, kde je hranice, kterou si může dovolit. Myslím, že jsem to rozběhl dobře, jenže problémy dělal vítr.

Brzdil vás?

Teplota byla jinak ideální, lepší být nemohla. Ale vítr byl znát.

Vnímal jste, jak vás na posledních metrech hnali diváci?

Byli super, vážně mě hnali. Na dráze se tolik diváků nesejde, tady jich je dost, což znát.

Věřil jste až do samého konce, že třicetiminutovou hranici překonáte?

Na devátém kiláku jsem myslel, že už to netrefím. Ale spletl jsem se. Mohlo to tam být. Škoda.

Alespoň čtvrtý titul v řadě vás potěšil. Máte nějaké číslo, kolik byste jich jednou chtěl mít?

Nemám. Chtěl bych tady určitě ještě zaběhnout rychlý čas a taky si dávám cíl, že bych se chtěl už dostávat na Evropu a podobné velké akce.

Martin Zajíc dobíhá do cíle závodu 10 km.

Vítězové dostávají jako trofej patník, není úplně malý, máte je všechny kde vystavovat?

Asi si budu muset pořídit větší knihovničku (smích).

Co vás čeká teď?

Za měsíc běžím půlmaraton ve Valencii, v pátek odjíždím na soustředění. Budu se připravovat a uvidíme, jak to půjde. Tenhle týden mě trošku tahala achilovka, tak jsem úplně nevěděl, jak na tom budu, ale nějak jsem se z toho dostal. Snad to bude dobré.