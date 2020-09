Koule ve dvou. Snažili jsme se závod natahovat, co to šlo, líčí Novák

„Snažili jsme se to natahovat, co to šlo. Ale do deseti patnácti minut jsme byli hotoví,“ uvedl 27letý sportovec, jenž dvoučlennou soutěž vyhrál výkonem 18,14 metru (Vilímkovo maximum bylo takřka o dva metry horší).

Hejnová našla domácí přemožitelku. Špotáková v Ústí hodila 61,56 metru Zpravodajství a výsledky z Ústí n. O.

Ačkoli na tribunách v Ústí bylo poměrně dost diváků, koulařský sektor, umístěný trochu stranou u vnitřního kraje běžeckého oválu, moc pozornosti nepoutal. Pro Nováka, který letos hodil už 18,96, tak bylo těžké se patřičně nahecovat.

„Atmosféra našeho závodu nebyla úplně optimální,“ usmál se. „Já jsem navíc přijel z dovolené, takže jsem ani nepočítal s nějakým extra výkonem. Chtěl jsem si zaházet; čeká mě ještě jeden větší závod a pak ukončím sezonu. S tím, co jsem tu předvedl, jsem proto spokojený,“ sdělil Novák.

Za to, že v Ústí mítink uspořádali, byl navzdory skromné účasti v jeho disciplíně velice rád. „Mám tu osobák v disku,“ poznamenal Novák. „Závodí se mi tady super, ten stadion v lese si mi moc líbí. Těším se sem.“

Mezi hrstkou lidí sledujících klání v kouli byli i jeho rodiče, kteří stáli opření o blízké zábradlí. Novák je přibral cestou z Rožnova, kde se rekreoval, při své zastávce v Olomouci, odkud pochází. „Přespal jsem u nich, ať to mám blíž. Přijeli jsme dvě hodinky před závodem,“ líčil.

Nyní se bude chystat na letošní derniéru - v polovině září by se měl představit na mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály. „Ve vrzích je to tu největší závod. Doufám, že přijede i nějaká světová konkurence, mohlo by to být super pro diváky. Po Kladně mám ještě jeden sranda závod - ale to ještě uvidím, podle toho, v jakém budu zdravotním stavu. Je to devítiboj,“ nastínil Novák.

A jaké cíle má pro Kladno? „Chtěl bych určitě hodit za 19 metrů,“ přál si Novák. „Po halové sezoně jsme změnili techniku otočky. V hale jsem měl 19,02, takže něco přes by bylo fajn,“ dodal.