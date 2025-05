Okukuji olympijské vítěze. Čopra je přátelský, líčí Železného svěřenec Konečný

„Pana Železného jsem oslovil minulý rok po ne moc vydařené sezoně,“ popsal závodník Atletiky Poruba Konečný cestu k nejlepšímu oštěpaři historie. „Domluvili jsme se, že spolu odjedeme na soustředění, a teď už jsem s ním byl na třech.“

Na tom hlavním letošním v Jihoafrické republice se potkal i s Čoprou. „Trénovali jsme společně, což pro mě byla super věc. Mohl jsem okukovat, jak se připravuje olympijský vítěz, a k tomu mě další olympijský vítěz trénoval... Mám nejlepší podmínky, aby moje výkony byly co nejlepší.“

Martin Konečný (druhý zleva) na soustředění s Níradžem Čoprou (třetí zprava), skupinu vede Jan Železný (druhý zprava):

Konečný na prvním letošním závodě, Hvězdném házení v Domažlicích, hodil 76,91 metru a skončil čtvrtý za Němcem Thomasem Röhlerem (80,37), Belgičanem Timothym Hermanem (78,38) a Polákem Dawidem Wegnerem (77,49).

„Rád bych v této sezoně posunul svůj osobní rekord k 83 metrům a kvalifikoval se na mistrovství světa do Tokia,“ nastínil své plány sedmadvacetiletý oštěpař, který má zatím nejlepší výkon 80,06 metru.

Byl jste ze setkání s Čoprou nervózní?

Ne, věděl jsem, že je opravdu skromný a přátelský, což se potvrdilo hned, když jsme se potkali. Je fajn, že chce trénovat s námi, nestranil se. V Jihoafrické republice byla super příležitost si s ním zatrénovat.

Co od něj můžete okoukat?

Spoustu technických věcí i přístup a styl trénování. Že trénink není jen o tom, co uděláte dvě hodiny na stadionu, ale že to je i příprava před ním a po něm. I takové ty věci okolo.

V čem vidíte největší Čoprovy přednosti?

Těží ze své síly, flexibility, uvolněnosti. A je to velký závodník v hlavě. Kam přijede na velký závod, tak se mu podaří. To mají s panem Železným společné.

Pořád věříte, že se dostanete do absolutní české špičky?

Doufám, že jsem ještě nevyužil všechen potenciál, co ve mně je. Můj největší problém je zdraví. Vždy jsem byl dobře připravený fyzicky, ale asi ne natolik, aby mé tělo vydrželo techniku, kterou jsem zkoušel házet. Na tom, aby zdraví vydrželo, jsme teď v Africe pracovali nejvíce. Snad se to povedlo a potvrdím to v sezoně nějakým pěkným výkonem.

Jaký zdravotní problém vás sužuje nejvíce?

Svalové problémy na dolních končetinách.

Martin Konečný během oštěpařské kvalifikace na atletickém ME v Mnichově.

Jste spíše tréninkový typ, anebo lépe házíte v závodech?

Lépe se mi hází na závodech. Těch větších, kdy jsem trochu nervózní a mám takovou tu zdravou trému. Jako třeba na Zlaté tretře, což je navíc doma.

S Čoprou se poprvé utkáte právě na letošní Zlaté tretře Ostrava. Těšíte se?

Moc. Doufám, že vyjde počasí, přijde nás podpořit hodně lidí a předvedeme dobré výkony.

Čím to, že zůstáváte v Ostravě, v porubském klubu?

Jsou tu pro trénování výborné podmínky. Začal jsem trénovat s panem Železným, ale zároveň stále spolupracuju s panem trenérem Šuškou. Po návratu z Afriky jsem zůstal v Ostravě, protože pan Železný měl ještě soustředění s Níradžem. Po závodech se rád vracím na tréninky do Ostravy. Je tu fajn zázemí, ale asi i tak budu hodně cestovat mezi Ostravou a Prahou.