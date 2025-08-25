Olympijský šampion Rooth spadl mimo duchnu, kvůli operaci nepojede na MS

„S velmi těžkým srdcem musím oznámit, že nebudu moci startovat na mistrovství světa v Tokiu. Při tréninku tyčky jsem dopadl mimo doskočiště a poranil si koleno a loket. V tomto týdnu se podrobím operaci,“ uvedl Rooth, který v letošním roce včetně halové sezony ještě neabsolvoval žádný víceboj.
Rooth ovládl loňský olympijský desetiboj v osobním a národním rekordu 8796 bodů. Pomohl mu k němu tehdy i krajan Sander Skotheim, který přišel o naději na medaili poté, co nepřekonal základní výšku ve skoku o tyči. Do té doby třetí muž průběžného pořadí ze soutěže neodstoupil a na závěrečné patnáctistovce Roothovi závod rozběhl a dotáhl ho k vítězství.
Skotheim se letos vrátil do pozice norské jedničky. Vyhrál sedmiboj na halovém mistrovství Evropy, kde se stal kontinentálním rekordmanem ziskem 6558 bodů, i světa a od červnového mítinku v Götzisu vede v národním maximu 8909 bodů letošní světové tabulky.