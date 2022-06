Vyloučením Rusů jste jen začal jinou válku. Lasickeneová napsala Bachovi

Mezinárodní sportovní federace zakázaly účast ruským sportovcům po doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Lasickeneová v otevřeném dopise prezidentu MOV Thomasi Bachovi napsala, že tímto krokem jen začal jinou válku.

Devětadvacetiletá výškařka mohla jako neutrální atletka závodit, i když Světová atletika suspendovala Rusko kvůli systematickému dopingu. Ze sankcí kvůli válce na Ukrajině ale žádné výjimky nejsou, takže v Eugene na třetí světový titul za sebou útočit podle všeho nebude. Upozornila, že plošné vyloučení ruských sportovců nevedlo k ukončení války. „Naopak se kvůli němu zrodila nová, kolem a uvnitř sportu, kterou je nemožné zkrotit,“ napsala Bachovi.

Neočekává, že by šéf MOV doporučení změnil. „Nepochybuji o tom, že nemáte odvahu a důstojnost zrušit sankce proti ruským sportovcům. Protože potom byste musel uznat, že jste celé ty měsíce porušoval olympijskou chartu a stanovy mezinárodních sportovních federací se ze zásadních dokumentů staly bezcenným cárem papíru,“ uvedla nejlepší výškařka posledních let.

Mezi její hlavní soupeřky patřily Ukrajinky v čele s bronzovou olympijskou medailistkou Jaroslavou Mahučichovou. Lasickeneová s nimi soucítí. „Pořád nevím, co jim říci nebo jak se jim podívat do očí. Ony a jejich přátelé a příbuzní prožívají něco, co by žádný člověk na světě nikdy neměl cítit. Jsem si jistá, že nic z toho se nikdy nemělo stát,“ uvedla.

Kvůli válce na Ukrajině se debatuje také o účasti ruských sportovců na olympijských hrách 2024 v Paříži. Lasickeneová si myslí, že by řešením mohlo být nespojovat sportovce s jejich vlastí. „Fanoušci milují sportovce ne díky jejich národnosti nebo občanství, ale díky tomu, co ukazují na soutěžích,“ dodala atletka, která léta závodila pod neutrální vlajkou.