Obhájce titulu Bahník posílil pozici výškařského favorita rekordem

V sobotu bude, rovněž v Ostravě, svůj loňský titul hájit. V pozici velkého favorita, většího než před rokem. „Bylo by to fajn,“ říká dvacetiletý atlet při dotazu na obhajobu.

V otázce osobního rekordu je pochopitelně zdrženlivější. Není se čemu divit, ten loňský si totiž před dvěma týdny v Hustopečích vylepšil na 224 centimetrů, tedy o čtyři více, než byl onen zmíněný loňský. Jasně jím vede letošní české tabulky, v pořadí druhý Jan Štefela za ním zaostává o 12 centimetrů.

Role favorita je ve vašem případě vcelku jasná, asi ji nelze nepřijmout?

Souhlasím, za nic se nechci schovávat a lhal bych, kdybych řekl, že nechci titul obhájit. Na druhé straně osobní rekordy či nejlepší výkony v sezoně ještě nic pro závod samotný neznamenají. Podle mě hodně bude záležet na tom, jak se předvedou mladí. Je jich šikovných několik, skáčou letos dobře a pro ně to bude velká událost, přijde asi dost lidí, to namotivuje. Navíc se už mohou plnit limity potřebné ke startu na letošním venkovním mistrovství Evropy, které bude v Paříži. Mohl by to být pěkný závod.

Mezi vesměs ještě mladšími borci tedy vidíte největší soupeře?

Určitě se někdo ukáže. A pak jsem zvědavý, jak se bude dařit už zkušenějšímu plzeňskému Adámkovi, který loni skákal velmi dobře, ale letos kvůli nějakým zdravotním problémům ještě nezávodil.

Jak přijímáte pozici favorita, kterou vám každý při pohledu na letošní tabulky přisoudí?

Tak to asi je, s tím se musím nějak vyrovnat, i když pro mě to není tak úplně obvyklá věc. Ani v mládežnických kategoriích jsem takhle napřed před ostatními soupeři nikdy nebyl.

Letos jste i díky výkonu z Hustopečí. Jaký jste z toho měl pocit?

Ten nejlepší, protože jsem na nový osobák čekal celý rok od loňské haly. Navíc v Hustopečích to je nádherný závod, svoji atmosférou jedinečný, neuvěřitelný.

A také výborné výkony přinesl, na prvenství bylo potřeba skočit 233 centimetrů. Jak se skáče v takové konkurenci?

Skáče se výborně, je to motivující a už si pomalu na tak kvalitní soupeře zvykám. S několika jsem se potkal už loni a letos to nebylo ani v Hustopečích poprvé, závodil jsem i v Nehvizdech a v Třinci, kde bylo několik borců s osobním rekordem nad 230 centimetrů.

Společně se studiem v Brně nyní trénujete u bývalého výborného českého výškaře Svatoslava Tona. Pamatujete si ho z doby, kdy závodil?

Právě nedávno jsme se o tom bavili. On skončil už před deseti lety, já jsem tehdy ještě neskákal, takže jsme se minuli a ani si ho nepamatuji, když ještě závodil.

Hodnotu jeho osobního rekordu ale, předpokládám, znáte?

233 centimetrů, výborný výkon a pro mě další motivace.

Teď už by vás asi nepřeskočil...

To nevím, ale je super s ním trénovat právě proto, že byl tak dobrý. Třeba když děláme nějaké cvičení, můžeme porovnávat, jakých výsledků v nich dosahoval on a jak na tom jsem já, vyhecuje to.

O obhajobě titulu z loňska jsme mluvili, ale ještě nedošlo na osobní rekord, který jste si tehdy také vylepšil. Co letos?

Tohle je těžké předvídat, ale byl bych spokojený i s tím, kdybych vyrovnal ten stávající z Hustopečí.