Joglová v Praze uzavřela nepovedenou kapitolu: Ale čas bych chtěla lepší

Problémy začaly už před maratonem v Rotterdamu v polovině dubna, před kterým Joglová prodělala virózu. Samotný závod nedokončila a nemohla po něm chvíli vůbec běhat. „Pak jsem odjela na Mallorku, kde jsem se spíše udržovala aspoň lehkým klusáním, cyklistikou a plaváním.“

Ve Španělsku se navíc ozval dříve operovaný kotník. „Víc jsem ho zatěžovala a rozbolel se. Všechny ty tréninky byly do 12 kilometrů, takže naběhané kilometry chyběly.“

Což se podle Joglové promítlo i na výsledném čase Pražského maratonu. „Dechově jsem se cítila v pohodě. Bála jsem se spíše délky. Začala jsem vadnout a tuhnout, ale jsem ráda, že jsem doběhla. I když bych samozřejmě raději mluvila o trochu jiném čase.“

Většinu maratonu běžela osamocena. „Ze začátku jsem běžela s dvěma chlapci, za námi byla ještě větší skupina, která nás postupně opouštěla. Já jsem kluky také opustila, asi po 15. kilometru.“

Marcela Joglová během Pražského maratonu 2022.

Prostředí Pražského maratonu ji vyhovovalo. „Až na ty kostky se mi trať líbila.“ Problémem nebylo ani teplejší počasí. „Miluju sluníčko. Nepřišlo mi, že bylo zas takové vedro.“ Vše navíc doprovázela skvělá divácká kulisa. „Z atmosféry jsem naprosto nadšená. Mezi fanoušky byla i spousta mých kamarádů a známých. Lidé vyvolávali moje jméno, což mi hodně pomohlo.“

Pochvalovala si i formát závodu Battle of the Teams, do kterého se nově zapojili všichni registrovaní běžci. „Sledovala jsem to. Když odpadly dvě ženy, tak jsem se koukala dozadu, jestli nejsou v mém týmu. Bylo to super.“ Joglová běžela v týmu i s celkovým vítězem Nobertem Kigenem.

Vítězstvím si Joglová zajistila titul mistryně republiky a zahnala vzpomínky na nepovedený Rotterdam. „Posledně jsem nedoběhla, takže jsem chtěla uzavřít jednu tréninkovou kapitolu, odpočinout si a znova se začít připravovat na další akce.“

V létě ji čeká mistrovství Evropy v Mnichově, kterému dává přednost před světovým šampionátem. „Je tam vyšší šance na úspěch mezi jednotlivci i mezi týmy,“ vysvětluje.