Kvalifikace do Tokia? Vnitřní uspokojení i větší závazky, poznává Joglová

Jak se vám tedy změnil život po kvalifikaci?

Byl to pro mě opravdu velký cíl a když jsem ho dosáhla, tak cítím takové vnitřní uspokojení. Obnáší to ale také větší mediální zájem a víc povinností, už nemůžu odběhnout a lehnout si, musím taky splnit nějaké povinnosti vůči partnerům a fanouškům.

Vyrazíte za přípravou do oblíbené Keni?

Ráda bych, ale teď je tam problém s obdobím dešťů, takže volím jako každý rok Livigno, kam za čtrnáct dnů na šest týdnů odjedu. A potom už přejíždíme do Japonska, do Koji.

Maraton se poběží v Sapporu, nemrzí vás, že nebudete přímo v Tokiu?

Slyšela jsem, že v Sapporu je režim volnější, takže fanoušků, i když jen domácích, by tam mohlo být víc. Také teplota by tam měla být o deset stupňů nižší, takže ve výsledku je to dobré, i když budeme odděleni.

Budou to přece jenom velmi nezvyklé hry.

Asi toho moc neprocestujeme, takže to beru jako sportovní událost, zadostiučinění a nějaký vrchol. Mrzí mě to, ráda bych prožila klasickou atmosféru a navštívila jiné sporty, ne jen atletiku. O tom to podle mě taky je. Každopádně zúčastnit se olympiády je čest a splnění snu.

Co pro vás bylo na cestě k tomuto úspěchu zlomovým bodem?

Uvědomila jsem si, co v životě chci, že běh bude jeho součástí, a opravdu jsem do toho opřela. Odbourala jsem rušivé elementy, zařadila i regeneraci Když mám cíl, tak se od něj odvíjí síla, chuť a motivace.

Je něco, o co vás běhání připravuje?

Ani nevím, jestli mi toho moc bere. Jen je vždy na prvním místě, takže třeba destinaci, kam jedeme, vždy vybírám podle toho, abych tam měla možnost kvalitně odtrénovat. Možná mi bere nějaký čas na rodinu, ale zase mi dává svobodu, radost i obyčejný režim pro každý den. Baví mě, je součástí mého života.

Na co při běhání myslíte?

Každý závod je jiný. Třeba v Dauhá (na MS 2019) jsem myslela na něco jiného než teď při splnění limitu v Nizozemsku. To jsem byla asi nejvíc zasoustředěná, co jsem kdy byla. Tam jsem nepoužívala ani hodinky, odevzdala jsem se do rukou vodičů a nechala jsem se během unášet.

Příští středu budete patronkou virtuálního běhu pro veřejnost, potřebujete i vy sama takový formát soutěžení jako pobídku do tréninku?

Alespoň nějaké závody jsem loni jako profesionálka měla a ty virtuální pro motivaci nepotřebuji. Mám ji vnitřně, ale vidím kolem sebe, že lidi hodně motivuje, když je motivujeme my atleti.