Triatlonem zpět k maratonu. Zotavená Joglová chce prodat pestrý trénink

S náročnou kombinací tří sportů už má zkušenosti, jeden závod absolvovala ještě předtím, než se naplno ponořila do běhání.

„Triatlon mě lákal od začátku, ale pak jsem se dala na maraton, protože se mi v něm otevřely dveře,“ připomněla na úterní tiskové konferenci, že se na nejdelší trati kvalifikovala na hry do Tokia, kde si splnila olympijský sen.

Po loňské sezoně však musela na operaci pravého kotníku, v němž si nechala sešít přetržený vaz a odstranit bolavé výrůstky.

„Chtěla jsem odpočinek i pro hlavu. A představa, že se budu muset opřít do plnohodnotné přípravy a běhat 150 až 200 kilometrů, pro mě v tu chvíli byla nepředstavitelná, cítila jsem že to s kotníkem prostě nemůžu dát. Věřím, že se vrátím, jdu správným směrem.“

V tréninku už se sice pomalu dostává i k delším vzdálenostem, zvládá běhat až pětkrát v týdnu a o víkendu se vrátila ze soustředění na Mallorce, ale přípravu pořád výrazně doplňuje jízdou na kole a plaváním.

„A když už takhle trénuju, tak bych to mohla prodat. Doufám, že třeba v červnu nebo v červenci bych nějaký triatlon zvládnout mohla,“ nastiňuje.

Kulisy závodu chce zažít i kvůli tomu, že do dalšího maratonu potřebuje ještě hodně času. A 35letá vytrvalkyně cítí, že jí startovní stres pomůže při mentální přípravě.

„Vrchol a motivace pro hlavu se mi určitě hodí, přemýšlela jsem i nad cyklistickým závodem, ale netrénuju zas tak ostře, tak nevím, jestli by mě to nesestřelilo,“ líčí.

Navzdory těmto zpestřením zdůrazňuje, že její hlavní disciplínou zůstává maraton, v němž v roce 2019 obsadila na mistrovství světa dvacáté místo. K co nejrychlejšímu návratu ji žene vidina olympijských her v Paříži v příštím roce.

„Maraton bych ráda šla na podzim, mám představu, že by se mi líbil Berlín, který patří k nejrychlejším. Je tam rovina, je blízko, nemuselo by být špatné počasí,“ předesílá, kdy by se poprvé mohla pokusit o zdolání limitu do Paříže 2:26:50. K jeho pokoření by si potřebovala zlepšit osobní rekord téměř o minutu a půl.

„Zatím jsem ledově klidná, závody se neblíží, ale červenec a srpen bych chtěla obětovat plnohodnotné přípravě.“

Nicméně nezavrhuje ani možnou budoucí triatlonovou kariéru.

„Myslím, že do maratonské přípravy se mi vejdou tři pokusy o olympijský limit. A až potom, co se mi dveře případně zavřou, můžu přesedlat. Možná to udělám, ale nechávám to otevřené, budu se rozhodovat ze dne na den.