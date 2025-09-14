Maraton na MS ve finiši vyhrála Jepchirchirová, Stewartová nedokončila

  7:25
Maraton na atletickém mistrovství světa v Tokiu vyhrála Keňanka Peres Jepchirchirová (2:24:43). Ve finiši porazila o dvě sekundy Etiopanku Tigst Assefaovou a navázala na olympijské zlato, které na japonské půdě získala před čtyřmi lety. Česká vytrvalkyně Moira Stewartová maraton na MS nedokončila. Kvůli zdravotní problémům odstoupila na 25. kilometru.
Záběr na maraton žen na MS v Tokiu. | foto: Reuters

Nejrychlejší dvě maratonkyně dnešního závodu vbíhaly na Národní stadion v Tokiu společně. Na tartanu se přetahovaly o vedení, ale pak Jepchirchirová na začátku cílové rovinky předvedla rozhodující nástup. Po třech světových titulech v půlmaratonu a vítězství na OH 2021 v maratonu v Sapporu tak přidala do sbírky první světový titul na maratonské distanci.

Naopak Assefaová prohrála finiš na druhé velké akci za sebou. Po loňských OH v Paříži, kde získala stříbro za Sifan Hassanovou, se držitelka nejrychlejšího času všech dob v čistě ženském závodě dnes musela sklonit před Jepchirchirovou.

Dětství s 27 sourozenci? Musela jsem tvrdě pracovat. O královně tokijského maratonu

Na třetí příčku se v posledních kilometrech překvapivě prosadila Julia Paternainová reprezentující Uruguay. Studentka americké univerzity s britskými kořeny neměla jasno o své pozici, a když v čase 2:27:23 proběhla cílem, dlouho nemohla uvěřit, že je bronzová. Pro Uruguay, v jejíchž barvách závodí od letošního ledna, získala první medaili v historii MS.

V dnešním večerním programu v Tokiu se bude bojovat o dalších pět sad medailí, vyvrcholí mimo jiné ženská i mužská stovka.

Výsledky maratonu na MS v Tokiu:

1. Jepchirchirová (Keňa) 2:24:43, 2. Assefaová (Et.) 2:24:25, 3. Paternainová (Urug.) 2:27:23, 4. Sullivanová (USA) 2:28:17, 5. Vainiová (Fin.) 2:28:32, 6. Esheteová (Brunej) 2:28:41, ...Stewartová (ČR) - nedokončila.

Výsledky

13. září 2025  15:51,  aktualizováno  14.9 7:35

Maraton na MS ve finiši vyhrála Jepchirchirová, Stewartová nedokončila

