Maraton na MS ve finiši vyhrála Jepchirchirová, Stewartová nedokončila

Nejrychlejší dvě maratonkyně dnešního závodu vbíhaly na Národní stadion v Tokiu společně. Na tartanu se přetahovaly o vedení, ale pak Jepchirchirová na začátku cílové rovinky předvedla rozhodující nástup. Po třech světových titulech v půlmaratonu a vítězství na OH 2021 v maratonu v Sapporu tak přidala do sbírky první světový titul na maratonské distanci.
Naopak Assefaová prohrála finiš na druhé velké akci za sebou. Po loňských OH v Paříži, kde získala stříbro za Sifan Hassanovou, se držitelka nejrychlejšího času všech dob v čistě ženském závodě dnes musela sklonit před Jepchirchirovou.
Na třetí příčku se v posledních kilometrech překvapivě prosadila Julia Paternainová reprezentující Uruguay. Studentka americké univerzity s britskými kořeny neměla jasno o své pozici, a když v čase 2:27:23 proběhla cílem, dlouho nemohla uvěřit, že je bronzová. Pro Uruguay, v jejíchž barvách závodí od letošního ledna, získala první medaili v historii MS.
V dnešním večerním programu v Tokiu se bude bojovat o dalších pět sad medailí, vyvrcholí mimo jiné ženská i mužská stovka.
Výsledky maratonu na MS v Tokiu:
1. Jepchirchirová (Keňa) 2:24:43, 2. Assefaová (Et.) 2:24:25, 3. Paternainová (Urug.) 2:27:23, 4. Sullivanová (USA) 2:28:17, 5. Vainiová (Fin.) 2:28:32, 6. Esheteová (Brunej) 2:28:41, ...Stewartová (ČR) - nedokončila.