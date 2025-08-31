Hassanová vyhrála maraton v Sydney a výrazně vylepšila traťový rekord

Autor: ,
  9:55
Trojnásobná olympijská vítězka Sifan Hassanová vyhrála maraton v Sydney, který byl poprvé zařazen mezi takzvané majory. Dvaatřicetiletá nizozemské hvězda triumfovala v čase 2:18:22 a zlepšila traťový rekord o více než tři minuty. Nový traťový rekord zaběhl také vítěz mužského závodu Etiopan Hailemaryam Kiros výkonem 2:06:06.

Sifan Hassanová v cíli maratonu v Sydney. | foto: AP

Hassanová absolvovala šestý maraton a počtvrté zvítězila. Kromě loňského triumfu na olympijských hrách v Paříži má ve sbírce také prvenství na dalších majorech v Londýně a Chicagu v roce 2023.

Všestranná běžkyně, která má řadu medailí z dráhových závodů od 1500 do 10.000 metrů, porazila o 34 sekund bývalou světovou rekordmanku Brigid Kosgeiovou z Keni. Třetí doběhla obhájkyně prvenství a dosavadní držitelka traťového rekordu Etiopanka Workenesh Edesaová, která na Hassanovou ztratila už téměř čtyři minuty.

„Začala jsem zhurta, ale poučila jsem se. Jsem ráda, že jsem poprvé zvládla vyhrát, aniž by to bylo drama. Každý maraton je pro mě velká škola. Mám radost i z traťového rekordu,“ uvedla Hassanová. Kvůli startu v Sydney oželí start na zářijovém mistrovství světa v Tokiu.

Kiros dosáhl životního úspěchu. Osmadvacetiletý Etiopan zvítězil o deset sekund před dvacetiletým krajanem Adissuem Gobenou a překonal o 12 sekund traťový rekord loňského vítěze Brimina Kipkorira z Keni.

Legendární Keňan Eliud Kipchoge, který v listopadu oslaví 41. narozeniny, skončil devátý. Někdejší světový rekordman a dvojnásobný olympijský vítěz zaběhl čas 2:08:31.

Maraton v Sydney:

Muži: 1. Kiros 2:06:06, 2. Gobena (oba Et.) 2:06:16, 3. Ramakongoana (Les.) 2:06:47.

Ženy: 1. Hassanová (Niz.), 2:18:22, 2. Kosgeiová (Keňa) 2:18:56, 3. Edesaová (Et.) 2:22:15.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia B vs. ChrudimFotbal - 8. kolo - 31. 8. 2025:Slavia B vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.26
  • 5.00
  • 10.00
Liberec B vs. Jablonec BFotbal - 4. kolo - 31. 8. 2025:Liberec B vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.56
  • 4.20
  • 5.20
Pardubice B vs. Teplice BFotbal - 4. kolo - 31. 8. 2025:Pardubice B vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.20
  • 3.39
  • 2.40
Admira Praha vs. DomažliceFotbal - 4. kolo - 31. 8. 2025:Admira Praha vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.10
  • 3.20
  • 2.15
Bohemians B vs. Dukla BFotbal - 4. kolo - 31. 8. 2025:Bohemians B vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.40
  • 3.40
  • 2.00
Slovácko B vs. Zlín BFotbal - 5. kolo - 31. 8. 2025:Slovácko B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.52
  • 3.96
  • 3.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Derby proti kamarádce? Snažila jsem se to brát jako práci, popisovala Muchová

Na loňských olympijských hrách v Paříži na poslední chvíli utvořily deblový pár, který se nečekaně propracoval až k solidní čtvrté příčce. Během společného tažení se Karolína Muchová a Linda Nosková...

31. srpna 2025  10:25

Hassanová vyhrála maraton v Sydney a výrazně vylepšila traťový rekord

Trojnásobná olympijská vítězka Sifan Hassanová vyhrála maraton v Sydney, který byl poprvé zařazen mezi takzvané majory. Dvaatřicetiletá nizozemské hvězda triumfovala v čase 2:18:22 a zlepšila traťový...

31. srpna 2025  9:55

Rok po sestupu v nároďáku. Žádný ostych, říká si Cedidla. V lize riskoval bez masky

Tohle je fotbalová pohádka, která teprve začíná. Loni v červnu v Jablonci sestoupil se Zlínem z první ligy, teď už jako hráč severočeského celku dostal Martin Cedidla poprvé pozvánku do české...

31. srpna 2025  9:46

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní...

31. srpna 2025  9:06

Jak utéct ze smlouvy. Ayusovi se pod Pogačarem nelíbí. Míří údajně k Vackovi

Jasper Philipsen vyhrál v sobotu v Zaragoze etapu, kterou vyhrát měl. Znovu tak i na Vueltě zhodnotil důvěru, jakou v něj tým Alpecin vkládá - a kterou loni potvrdil i prodloužením kontraktu až do...

31. srpna 2025  8:58

Riga zmodrala, halou duní ohlušující: Eesti! Tisíce Estonců si dělají doma u sousedů

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Víte, kolik Estonců přijelo na EuroBasket do Rigy? Pocitově dost možná všichni. Zástupci malého pobaltského národa odění do modrých dresů zaplavili ulice lotyšského hlavního města a na šampionátu se...

31. srpna 2025  8:43

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná...

31. srpna 2025  7:30

Nervozita? Musíme ji odstranit, dal si za úkol Ocampo. Nad vysvětlením chyb dumal

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Na tiskové konferenci trenér českých basketbalistů Diego Ocampo tradičně začínal s pozápasovým hodnocením. Očima ještě jednou projel papír se statistikami klání proti Estonsku (75:89) a prohlásil: „V...

31. srpna 2025  6:04

Rovanperä nabral velkou ztrátu, přibrzdil ho defekt. Paraguayskou rallye vede Ogier

Do čela Paraguayské rallye se dostal Francouz Sébastien Ogier s Toyotou, který má po druhé etapě náskok deset sekund před krajanem Adrienem Fourmauxem z Hyundaie. Třetí je britský jezdec Toyoty a...

31. srpna 2025

Kvitové mi bylo líto, říká McEnroe. Líčí, jak večeřel se soupeřem, kterého chtěl zabít

Premium

V sobotu od toho zápasu, který je dodnes považován za jeden z nejdivočejších v tenisové historii, uplynulo přesně 46 let. A John McEnroe si ho i po takové době vybavuje: „Diváci začali šílet a házet...

31. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se...

30. srpna 2025  23:51

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho...

30. srpna 2025  23:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.