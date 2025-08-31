Hassanová vyhrála maraton v Sydney a výrazně vylepšila traťový rekord

Hassanová absolvovala šestý maraton a počtvrté zvítězila. Kromě loňského triumfu na olympijských hrách v Paříži má ve sbírce také prvenství na dalších majorech v Londýně a Chicagu v roce 2023.
Všestranná běžkyně, která má řadu medailí z dráhových závodů od 1500 do 10.000 metrů, porazila o 34 sekund bývalou světovou rekordmanku Brigid Kosgeiovou z Keni. Třetí doběhla obhájkyně prvenství a dosavadní držitelka traťového rekordu Etiopanka Workenesh Edesaová, která na Hassanovou ztratila už téměř čtyři minuty.
„Začala jsem zhurta, ale poučila jsem se. Jsem ráda, že jsem poprvé zvládla vyhrát, aniž by to bylo drama. Každý maraton je pro mě velká škola. Mám radost i z traťového rekordu,“ uvedla Hassanová. Kvůli startu v Sydney oželí start na zářijovém mistrovství světa v Tokiu.
Kiros dosáhl životního úspěchu. Osmadvacetiletý Etiopan zvítězil o deset sekund před dvacetiletým krajanem Adissuem Gobenou a překonal o 12 sekund traťový rekord loňského vítěze Brimina Kipkorira z Keni.
Legendární Keňan Eliud Kipchoge, který v listopadu oslaví 41. narozeniny, skončil devátý. Někdejší světový rekordman a dvojnásobný olympijský vítěz zaběhl čas 2:08:31.
Maraton v Sydney:
Muži: 1. Kiros 2:06:06, 2. Gobena (oba Et.) 2:06:16, 3. Ramakongoana (Les.) 2:06:47.
Ženy: 1. Hassanová (Niz.), 2:18:22, 2. Kosgeiová (Keňa) 2:18:56, 3. Edesaová (Et.) 2:22:15.