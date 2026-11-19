Třiatřicetiletá Jepchirchirová patří k nejlepším vytrvalkyním současnosti. Držela světový rekord v půlmaratonu a vyhrála čtyři maratony kategorie major. Naposledy triumfovala právě v Sydney, ale na konci října zástupci AIU keňské běžkyni pozastavili činnost. Ve čtvrtek oznámili, že porušení dopingových pravidel přiznala.
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Dopingové trable maratonské šampionky. Po testu na EPO má pozastavenou činnost
Pozitivní nález prokázal vzorek Jepchirchirové 17. září. „V rozhovoru, který proběhl téhož dne, atletka popřela užití EPO a uvedla, že neví, jak k tomuto nálezu došlo. Navzdory vysvětlením, která poskytla během rozhovoru, tato bývalá světová rekordmanka v půlmaratonu následně podepsala dokument, v němž přiznala porušení antidopingových pravidel a přijala s tím spojené důsledky,“ uvedla organizace.
Keňská atletika se v posledních letech potýká s množstvím dopingových případů především mezi vytrvalci, od roku 2017 bylo podle agentury AFP potrestáno za doping více než 140 tamních atletů. Rovněž tříletý distanc si například od loňska odpykává světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová.
Keňa je tradiční atletickou velmocí. Na loňském mistrovství světa v Tokiu získala jedenáct medailí včetně sedmi zlatých a v medailovém pořadí zemí obsadila druhou příčku hned za Spojenými státy americkými.
V roce 2029 bude keňská metropole Nairobi hostit atletické mistrovství světa. Prezident Světové atletiky Sebastian Coe nedávno uvedl, že tento připravovaný šampionát by mohl přispět k očištění keňského atletického prostředí.